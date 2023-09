Javier Tebas n'a pas du tout apprécié le transfert de Marco Verratti au Qatar. Comme à son habitude, le président de la Liga espagnole s’en est pris au PSG.

Mercato PSG : Javier Tebas peste contre le transfert de Marco Verratti

Alors que le Paris Saint-Germain a officiellement fait ses adieux à Marco Verratti, qui a rejoint Al-Arabi contre un chèque de 50 millions d'euros, bonus compris, le président de la Ligue espagnole de football n'a que très peu goûté cette opération financée par le Qatar. En effet, dans des propos rapportés par Actualité Barça, Javier Tebas a dénoncé cette pratique du Qatar qui permet à son club, le Paris Saint-Germain, de se séparer d’un gros salaire en faisant entrer une grosse somme dans les caisses.

« Le PSG vend Verratti à 40 millions d'euros au Qatar. Ils nous prennent pour des cons ? On doit se comparer à l'Allemagne. Pas à des pays où il n'y a pas de taxes ou des clubs états », a lancé le dirigeant espagnol avant d’ajouter : « on peut faire ça aussi, trouver un pays satellite pour nous acheter des joueurs, faire de gros bénéfices et ainsi acheter tous les joueurs qu’on veut. C’est ça le système que nous souhaitons ? Je ne crois pas. »

Nul doute que le prochain transfert de Julian Draxler à Al-Ahli pour environ 20 millions d’euros devrait aussi faire réagir le patron du football ibérique. Pour rappel, ce type de transaction a déjà été réalisé puisque Newcastle, détenu par un fonds d’investissement saoudien, a cédé certains joueurs en Arabie saoudite. Le Paris SG n’est donc pas initiateur en la matière.