FC Barcelone : Domenech critique Dembélé et Griezmann

Publié par Chemssdine le 01 avril 2021 à 02:15

De retour à des niveaux intéressants, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann coulent des jours heureux avec le FC Barcelone. Offrant plus ou moins les mêmes garanties en Equipe de France, les deux compères n'échappent pourtant pas aux critiques. Le dernier tacle reçu est l'oeuvre de l'ancien sélectionneur Raymond Domenech.

FC Barcelone : Griezmann et Dembélé sont de retour au premier plan

Respectivement deuxième et troisième recrue la plus chère de l'histoire du Barça, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann ont été recrutés à un an d'intervalle pour remplacer un Neymar providentiel, parti pour le PSG. Pourtant, les deux n'ont pas réussi à atteindre cet objectif lors de leurs premières saisons et ont été rapidement sous le feu des critiques. Pourtant, cette saison, les deux Français ont pris une nouvelle dimension sous les ordres de Ronald Koeman. Rentrant à merveille dans les plans du technicien batave, l'ancien du Borussia Dortmund n'est plus dérangé par ses pépins physiques, et Dembélé a déjà joué 35 matchs cette saison dont 21 en Liga, où il a marqué déjà quatre buts et délivré deux passes décisives. Les Blaugrans ont également relancé Antoine Griezmann, qui après avoir eu des difficultés d'intégration, a noué une relation privilégiée avec Lionel Messi. Désormais indéboulonnables, les deux amis devront lutter pour aller chercher le titre face au Real Madrid et l'Atletico, suite notamment à l'élimination en Champions League.

Domenech n'apprécie pas leur inconstance

En Equipe de France, les deux joueurs catalans alternent entre le bon et le moins bon. Précieux, Ousmane Dembélé a notamment marqué de nombreux points face au Kazakhstan. Néanmoins, Raymond Domenech, après son fiasco à Nantes et de retour sur la chaîne L'Equipe, a déclaré qu'il en attendait plus du joueur formé au Stade Rennais : "En France et en Allemagne, il n'a joué que sur les ailes. Le voir ainsi dans une équipe qui joue toujours dans le champ opposé est une surprise, mais positive. Je ne le vendrais pas car il peut devenir un grand joueur. Il a toutes les qualités pour. Il est très rapide, il utilise ses deux pieds. Il peut tout faire. Par contre, s’il se blesse à nouveau, il sera alors temps de le vendre." Pour Antoine Griezmann, le Lyonnais a été plus exigeant et dur. "Antoine Griezmann ? Je ne vois pas le footballeur que je connais quand il joue pour le Barça, affirme l'ancien sélectionneur. Même chose en équipe de France. Quand il a signé au Barça, quelque chose s’est passé. Il ne joue pas de la même manière. Ce n’est plus le joueur combatif qu’il était à l’Atlético." Des déclarations qui devraient néanmoins laisser les intéressés indifférents.