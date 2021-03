Stade rennais : SRFC, Jérémy Doku lourdement sanctionné

Publié par ALEXIS le 01 avril 2021 à 00:00

Le verdict est tombé pour l’attaquant du Stade rennais, Jérémy Doku. Il a été lourdement sanctionné par la Commission de Discipline de la LFP, ce mercredi. Il a écopé de trois matchs de suspension ferme.

Stade rennais : Doku suspendu pour 3 matchs

Le Stade rennais affrontera le Stade de Reims, le dimanche 4 avril, lors de la 31e journée de Ligue 1, au stade Auguste Delaune. Les Rennais sont 7es avec 44 points, soit de 6 de plus que leurs adversaires qui pointent à la 12e place du championnat. Ils ne sont donc pas menacés directement par les Rémois, lors de cette confrontation. Néanmoins, le nouvel entraîneur du SRFC a à coeur de poursuivre sa série victorieuse entamée avant la trêve internationale. L’équipe de Bruno Genesio avait défait le RC Strasbourg au Roazhon Park (1-0) et le FC Metz au stade Saint-Symphorien en Moselle (3-1). Deux précieuses victoires qui ont permis au Stade rennais de se remettre dans la course pour le Top 5 de la L1.

Malheureusement pour le club breton, il ne pourra pas compter sur Jérémy Doku lors des trois prochains matchs des Rennais, dont le derby contre le FC Nantes, le dimanche 11 avril. Et pour cause, il est suspendu. « Réunie le 31 mars 2021, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes : trois matchs de suspension, dont un match avec sursis pour Jérémy Doku », a communiqué la Ligue de football professionnel (LFP).

L'attaquant du SRFC freiné dans son élan

L’ailier gauche des Rouge et Noir avait été expulsé d’un carton rouge direct, face aux Messins (51e), pour une grosse semelle sur la cheville de Thomas Delaine. C'était le samedi 20 mars dernier, lors de la 30e journée du championnat. Après le choc avec le SDR et les Canaris, le Stade rennais FC affrontera Angers SCO (40 points), un concurrent direct, le samedi 17 avril, au stade Raymond Kopa. Notons que Jérémy Doku a ouvert son compteur-but avec Rennes contre le FC Metz. International belge, il a enchaîné avec les Diables rouges, mardi. Le N°18 des Rennais a inscrit un but et délivré 2 passes décisives contre la Biélorussie, étrillée (8-0), dans les éliminatoires de la coupe du monde 2022. Il est donc ainsi freiné dans son élan par cette suspension.