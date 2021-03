Stade Rennais : Génésio tire les leçons du succès à Metz

Publié le 21 mars 2021 à 00:00

Bruno Génésio semble avoir trouvé le rythme avec le Stade Rennais. Samedi, il a enregistré son deuxième succès de rang avec le SRFC contre le FC Metz (1-3). L’entraîneur rennais a fait part de sa satisfaction après la rencontre.

Le Stade Rennais enchaîne sur la pelouse du FC Metz

Après une défaite contre Marseille pour sa première, Bruno Génésio vient d’enregistrer une deuxième victoire successive avec Rennes. En déplacement sur la pelouse du FC Metz, le Stade Rennais s’est imposé (1-3). Jérémy Doku (18e), Martin Terrier (38e, s.p) et Serhou Guirassy (88e) ont permis aux Bretons de quitter la Moselle avec les trois points. Côté messin, Papa Ndiaga Yade (90e) a sauvé l’honneur en fin de rencontre. Avec ce succès, le SRFC se relance dans la course à l’Europe. Le club breton passe à la 7e place et ne compte plus qu’un point de retard sur Lens (5e) et Marseille (6e, battu par Nice). Entraîneur de Rennes, Bruno Génésio s’est satisfait de ce nouveau succès après la rencontre.

De nombreux motifs de satisfaction pour Génésio après Metz

« Je suis satisfait pour plusieurs raisons, la première pour les trois points, c’est le plus important. Mais je suis aussi satisfait du contenu de la première mi-temps et aussi de notre comportement lorsque l’on a été réduits à dix, que ce soit dans la solidarité que l’équipe a affichée mais aussi dans la gestion technique que l’on a eue », a confié Bruno Génésio en conférence de presse. Si ses hommes ont terminé la rencontre à dix suite à l’expulsion de Doku, l’entraîneur rennais regrette davantage le relâchement des siens en fin de partie. « Le seul petit regret, c’est d’avoir encaissé ce but en fin de match […] Ça n’a pas porté préjudice mais il faudra s’en rappeler et corriger ça », a noté le technicien lyonnais. Le SRFC va tenter de poursuivre sa série en cours contre Reims le 4 avril lors de la prochaine journée.













Par Ange A.