Équipe de France : Les Bleus réalisent finalement la bonne affaire

Publié par Matthieu le 01 avril 2021 à 10:30

L'équipe de France s'est imposée d'un petit but en Bosnie, mercredi soir, pour son troisième match de la phase de poule de qualification à la Coupe du monde 2022. Grâce à au but d'Antoine Griezmann de la tête, sur un centre d'Adrien Rabiot, les Bleus enchaînent une deuxième victoire de rang après celle obtenue au Kazakhstan (2-0), une huitième consécutive en déplacement, et prennent la tête de leur groupe de qualification alors que se profile maintenant l'Euro, en juin.

Une victoire importante pour l'équipe de France

Tout n'a pas été flamboyant en Bosnie, mais l'équipe de France a assuré l'essentiel face à un adversaire difficile à jouer. "Cette victoire en Bosnie est particulièrement importante, a estimé Didier Deschamps.. En trois matches, on fait sept points. Les autres résultats de notre groupe sont également favorables. On ferme cette parenthèse des éliminatoires. Le mois de septembre sera de nouveau bien chargé. L'essentiel est ce résultat. Dans le contenu, on est capable de mieux faire. Notre entame de match a été laborieuse. Ça a été mieux en fin de première période puis à la reprise en deuxième mi-temps. La Bosnie n'a pas fait contre la Finlande (2-2) ce qu'elle a fait contre nous. On voit que contre la France, ce n'est pas pareil. Les enchaînements ont été difficiles. Tout ça est factuel. Il faut prendre dans tout ça, les longs déplacements, les décalages horaires et les conditions de jeu. Regardez les autres résultats dans les différents groupes. Après, l'Euro sera une autre compétition. Le calendrier sera également compliqué. Mais il faudra enchaîner."

Les Bleus et Griezmann se tournent maintenant vers l'Euro

L'important pour l'équipe de France et son sélectionneur, c'est le résultat. "On poursuit cette série positive. Ce n'est pas simple de gagner en déplacement. Ça prouve notre compétitivité. Les joueurs ont ce mérite. Il faut la prolonger au maximum." Même son de cloche pour Antoine Griezmann, désormais quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. "C'était compliqué. Après il y a un peu de fatigue. Ensuite, on a un peu de mal à jouer contre une défense à cinq donc il faudra bien voir ça, bien le préparer, essayer de voir où on peut faire mal. On sait qu'on est attendus dans chaque match. Il y aura des moments comme aujourd'hui où ça ne sera pas un beau jeu mais le plus important c'est de prendre les trois points. (Sur son parcours en équipe de France) Heureux, très fier de mon parcours en équipe de France. Je sais que j'ai encore plus à donner, j'ai envie d'aller le plus loin possible, on a une compétition cet été (l'Euro). Je suis prêt à tout donner pour l'équipe de France."