PSG : La grande inquiétude d'Al-Khelaïfi pour Neymar Jr

Publié par Ange A. le 17 décembre 2022 à 07:03

Neymar Jr n’est pas encore remis de la désillusion du Brésil en Coupe du monde. Nasser Al-Khelaïfi a donné des nouvelles de son protégé.

Alors que le Paris Saint-Germain a repris le chemin des entraînements, le retour de ses Brésiliens se fait encore attendre. Sortis dès les quarts de finale de la Coupe du monde, Marquinhos et Neymar Jr ont bénéficié de quelques jours de repos. Alors que leur retour à Paris était annoncé pour lundi, il faudra encore attendre de revoir le défenseur central et l’attaquant auriverde au centre Ooredoo. Selon les informations du journal Le Parisien, le staff du Paris SG ne veut rien précipiter avec ses deux stars brésiliennes. En attendant le retour de Neymar, Nasser Al-Khelaïfi a donné des nouvelles de l’ancien Blaugrana. Le président parisien partage notamment sa tristesse concernant l’attaquant âgé de 30 ans.

PSG : Al-Khelaïfi triste pour Neymar Jr et le Brésil

Le patron du Paris Saint-Germain envisageait un meilleur parcours pour le Brésil de Neymar Jr et Marquinhos. La Seleçao a été sortie en quarts par la Croatie après avoir échoué aux tirs au but. Un nouveau traumatisme dont ne s’est pas encore remis la superstar du PSG. « La vérité, j’ai été très triste. Comme supporter, je voulais regarder Brésil-Argentine. Je sais tout ce qu’il a fait pour revenir quand il était blessé. […] Neymar a fait le maximum, même plus que le maximum », a d’abord confié le dirigeant qatari interrogé par RMC Sport.

Nasser Al-Khelaïfi se veut toutefois optimiste pour le reste de la saison. Il espère notamment voir le numéro 10 parisien poursuivre sur sa lancée avec les Rouge et bleu. « Même avec nous, il a fait un super début de saison en club. J’espère le voir revenir, ce n’est pas facile pour lui », a poursuivi le dirigeant qatari. Avant son départ pour le Qatar, le Brésilien avait inscrit 15 buts et offert 12 passes en 20 matchs. Privé de quelques matchs suite à une blessure contractée lors de la première sortie de la Seleçao, il a inscrit deux buts et délivré une offrande en trois apparitions au Mondial.