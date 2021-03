Équipe de France : La Bosnie pour se lancer vers l'Euro

Publié par Matthieu le 31 mars 2021 à 10:05

L'équipe de France affronte la Bosnie ce mercredi pour son troisième et dernier match de cette trêve internationale consacrée aux éliminatoires de la Coupe de monde 2022. Après un nul contre l'Ukraine (1-1) et une victoire au Kazakhstan, les Bleus visent la victoire et les trois points contre les Bosniens, mais aussi une performance plus convaincante que leurs deux précédentes sorties. Et à cette occasion, le gardien Hugo Lloris fêtera sa 123e sélection, égalant Thierry Henry.

Un record pour Hugo Lloris

"C'est une grande fierté", a reconnu le gardien de l'équipe de France en conférence de presse, quant à son record de sélections. "Mais quand j'ai démarré le rassemblement, je ne pensais pas du tout à ces chiffres. J'étais davantage focalisé sur l'équipe et les résultats à faire. Quand on commence une carrière, il est difficile d'imaginer autant de matches avec les Bleus. Je n'ai jamais couru après les records. Ils sont plutôt venus naturellement. On va continuer dès demain (mercredi) en espérant surtout gagner ce match face à la Bosnie."

L'équipe de France doit lancer son année contre la Bosnie

Et pour battre la Bosnie, la recette est connue. Les Français devront mettre plus d'intensité et de créativité que contre l'Ukraine. "Il y a plusieurs choses mais il faut avoir avant tout l'ambition d'aller chercher l'adversaire, de mettre du rythme, de l'intensité et de créer des largeurs dans l'équipe adverse, a expliqué le capitaine de l'équipe de France. La Bosnie a d'autres caractéristiques que l'Ukraine avec des bons manieurs de ballons. Il faudra bien gérer les temps faibles et appuyer sur les temps forts en marquant de buts. Notre réponse doit être plus collective. On se focalise sur ce qu'on sait faire avec ou sans le ballon. Toutes les nations sont motivées face à l'équipe de France. Ce genre de match peut permettre de créer quelque chose sur une campagne de qualification." Et à quelques semaines de l'Euro, créer une dynamique victorieuse serait bénéfique pour les Tricolores.

Didier Deschamps est du même avis que son gardien et espère voir une équipe de France conquérante contre la Bosnie. "On avait vu les vingt derniers matches de l'Ukraine et elle n'a pas du tout joué comme ça contre nous ! Andreï Chevtchenko était presque gêné à la fin du match quand on a discuté. Il s'est presque excusé. La Bosnie a encore des joueurs expérimentés et du top niveau mondial avec Dzeko ou Pjanic. Ils ont l'habitude des grandes compétitions. Mais c'est vrai qu'il y a eu des changements. On a plus décortiqué leur match face à la Finlande (2-2). Nous avons analysé les coups de pied arrêtés. Ils ne font pas toujours la même chose. Mais l'important, c'est surtout nous et ce qu'on voudra faire."