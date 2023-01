OM : Jonathan Clauss vide son sac après son absence au Mondial

Publié par Ange A. le 08 janvier 2023 à 22:48

Latéral de l’ OM, Jonathan Clauss est revenu sur sa non-convocation en équipe de France pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.Seuls deux Olympiens ont été convoqués par Didier Deschamps pour le Mondial 2022. Les milieux de terrain Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi étaient les deux représentants de l’Olympique de Marseille au Qatar. Leur coéquipier Jonathan Clauss était l’une des surprises de la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur national ayant décidé de se passer des services de l’arrière droit de l’ OM. Interrogé par Canal Plus, le poulain d’Igor Tudor a évoqué cette non-sélection : un coup dur à encaisser. « J’ai eu une intuition comme quand tu passes le bac et que tu te dis : "ah mon avis je ne l’ai pas" […] Je n’avais pas de mot. J’étais dans le vide, dans un flou total pendant 1h-1h30. Ma mère a essayé de m’appeler 15 fois. Ça m’a fait mal », a d’abord avoué l’ancien Lensois.

OM : L’énorme aveu de Jonathan Clauss sur Didier Deschamps

Le latéral de l’Olympique de Marseille comprend néanmoins le choix de Didier Deschamps. Surtout que le sélectionneur allait dans un premier temps au Qatar avec l’idée de changer son système de jeu. Absent au Mondial, Jonathan Clauss n’en veut pas aussi pour autant à l’entraîneur des Bleus. Le sociétaire de l’ OM est surtout reconnaissant envers le technicien de 54 ans. Lequel lui a ouvert les portes de l’équipe de France alors qu’il évoluait encore au RC Lens. Actuellement touché aux adducteurs, l’ancien Sang et or espère revenir en forme et postuler pour un retour en équipe nationale.

« Comment en vouloir à Didier Deschamps alors que c’est celui qui m’a fait toucher du doigt l’équipe de France alors que j’étais au fond du gouffre il y a 10 ans ? Non, c’est impossible. C’est à moi de faire en sorte que je sois indispensable. Si je ne le suis pas, c’est qu’il me manque encore des choses simplement », a confié l’international tricolore aux 6 sélections.