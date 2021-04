OL Mercato : Prolongation de son bail, Rudi Garcia rassure

Publié par ALEXIS le 01 avril 2021 à 17:00

Rudi Garcia ne sait toujours pas s’il va rester au poste d’entraîneur de l’ OL ou quitter le club rhodanien à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. Interrogé sur son avenir, il a rappelé la réponse de Jean-Michel Aulas sur la question.

OL : Rudi Garcia serein pour son futur

Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, a fait le point sur la situation de Rudi Garcia, en conférence de presse. Il n’a pas changé de position sur le dossier de prolongation du contrat de l’entraîneur de son équipe. « La situation n'a pas évolué. On a pris la décision de ne pas décider avant la fin de la saison. […] La meilleure solution (pour Garcia) c'est de rester sur notre analyse. Moins on se précipite pour décider et plus on est serein », a-t-il réaffirmé, mardi, tout en balayant la rumeur Christophe Galtier, actuel coach du LOSC. Ce jeudi, le technicien de l’Olympique Lyonnais n’a pas échappé à la question sur son bail expirant dans trois mois. Cependant, il a bien caché son jeu, en se disant serein. « Comme le président a répondu, on a été clair entre nous depuis bien longtemps. On vous a toujours dit ce qui allait se passer. Ça me fait assez sourire à chaque fois de vous voir faire cette demande. On est d’une grande sérénité par rapport ça », a-t-il répondu.

Le coach lyonnais mobilise ses joueurs

En effet, la prolongation du contrat de Rudi Garcia est fortement liée à la fin de saison de l’ OL. Si le coach ne termine pas fort l'exercice 2020-2021, afin de décrocher la qualification pour l’UEFA champions League, comme le recommande Jean-Michel Aulas, il ne sera pas reconduit. « Quoi qu’il se passe pour les uns ou les autres en fin de saison, il faut la finir le mieux possible, gagner un trophée si possible et se qualifier pour la Ligue des champions, parce que c’est l’objectif de base. Ça bénéficiera à tout le monde », a demandé l’ancien coach de l’OM. Rappelons que l' OL est 3e de Ligue 1 avec 60 points, derrière le PSG et le LOSC (63 points chacun), à 8 journées de la fin du championnat. Les Gones sont également qualifiés pour les 8es de finale de la coupe de France et affronteront le Red Star (National) le 8 avril.