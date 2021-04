ASSE Mercato : Plusieurs signatures actées à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 02 avril 2021 à 01:00

Claude Puel, manager général de l’ ASSE, a renouvelé sa confiance à plusieurs techniciens en charge de la formation et des catégories de jeunes au sein du club ligérien. Ils poursuivent ainsi le bon travail réalisé à l’Académie comme l’a appris la direction du club ce jeudi 1er avril.

L' ASSE reconduit les formateurs en fin de contrat

Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, l’ASSE a appris que plusieurs responsable technique et entraîneur de son centre de formation restent en poste pour la saison prochaine. Leur contrat qui expirait en juin 2021 a été reconduit. « L’AS Saint-Étienne est heureuse d’annoncer la reconduction de tous les contrats des éducateurs du centre de formation, dont l’engagement prenait fin à l’issue de cette saison. Ils ont décidé de prolonger l’aventure », a fait savoir Sainté. Les responsables et éducateurs concernés sont les suivants : Laurent Huard, responsable technique du centre de formation de l' ASSE, Razik Nedder et Kevin De Jesus, respectivement entraîneur et coach adjoint de l’équipe réserve, Jean-Luc Dogon, patron du groupe U19, Jean-François Bedenik, entraîneur des gardiens de but, Patrick Moreau et Alessandro Zambelli, respectivement entraîneur et coach adjoint du groupe U17. La direction des Stéphanois souligne que ces techniciens « contribuent ainsi à conforter le projet sportif fondé notamment sur le développement de joueurs formés au club ».

Réaction de Claude Puel

Claude Puel a réagi à cette décision, gage de « la stabilité de l’encadrement technique et clé de la réussite » du projet de formation de l’ ASSE. « Nous avons débuté un nouveau projet en nous appuyant entre autres sur notre formation, afin d’en faire l'élément de base. Je suis très heureux que tous les éducateurs, à qui nous avons proposé une prolongation de contrat, aient choisi d'accompagner le devenir du club et je les en remercie », s’est-il réjoui. « Il était important de s’inscrire dans une certaine continuité, de partager cette aventure où nous devons toujours être plus exigeants dans notre entreprise afin de relever les nombreux défis qui nous sont demandés. Beaucoup de nouveaux et jeunes éléments ont incorporé le groupe professionnel. C’est un objectif très ambitieux, une importante responsabilité, mais aussi un grand privilège de développer tous ensemble, de la préformation jusqu’à la post-formation et l’équipe première, des joueurs à potentiel pour tenir les premiers rôles en Ligue 1 », a expliqué le patron du staff technique de l' ASSE.