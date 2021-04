LOSC Mercato : Galtier à l’OL, ça chauffe en coulisses !

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2021 à 16:30

Jean-Michel Aulas a dernièrement botté en touche concernant une éventuelle arrivée de Christophe Galtier pour succéder à Rudi Garcia sur le banc de l’OL. Mais la presse hexagonale confirme bien un intérêt du président lyonnais pour l’entraîneur du LOSC.

Christophe Galtier, choix d’Aulas pour succéder à Garcia ?

« La situation n'a pas évolué. On a pris la décision de ne pas décider avant la fin de la saison. On a dans l'esprit d'aller le plus haut possible (… ) La meilleure solution (pour Garcia) c'est de rester sur notre analyse. Moins on se précipite pour décider et plus on est serein », expliquait récemment Jean-Michel Aulas à propos de la situation de Rudi Garcia.

Dans son édition du jour, le journal Le Parisien assure que les dirigeants rhodaniens auraient bel et bien fait de l’actuel coach de Lille OSC leur favori pour remplacer Rudi Garcia à l’issue de la saison en cours. Le patron des Gones, qui attend de connaître le dénouement de la saison 2020-2021, rêverait néanmoins à l’ancien coach de l’ASSE pour venir prendre les rênes de son équipe la saison prochaine. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2022, Galtier pourrait ainsi signer son retour à Lyon, lui qui a été l’adjoint d’Alain Perrin de 2007 à 2008. Cependant, Aulas va devoir se montrer très convaincant puisqu’un cador du championnat italien serait aussi intéressé par le profil du technicien français.

Une touche en Serie A pour Christophe Galtier ?

En effet, selon les informations de Calciomercato, le SSC Naples pourrait permettre au Marseillais de 54 ans de faire un pas de géant dans sa carrière d’entraîneur. Le média transalpin explique que les décideurs napolitains sont à la recherche d’un nouveau coach pour remplacer Gennaro Gattuso et le nom du coach lillois figurerait en bonne place sur leur liste. Des émissaires de l’actuel 5e de Serie A auraient même déjà rencontrer le patron du banc de Lille OSC.

Jean-Michel Aulas et Lyon sont donc prévenus.