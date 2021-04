ASSE Mercato : Révélations sur des montants de transferts

Publié par ALEXIS le 02 avril 2021 à 12:30

Membre, puis responsable de la cellule recrutement de l’ ASSE entre 2015 et février 2020, David Wantier a été impliqué dans plusieurs transferts du club. Un an après son départ, il rappelle les dossiers gérés, dévoile des montants de ventes et défend son bilan.

ASSE : David Wantier, « j'ai vendu pour près de 100 M€ »

Ex-patron de la cellule recrutement de l’ ASSE, David Wantier a exercé au sein du club ligérien pendant 5 saisons. Certaines personnes en interne le considèrent comme l’un des responsables de la situation financière difficile actuelle des Verts. L’agent de joueurs s’en est défendu dans une interview exclusive sur le site Evect. « Que pensez-vous de la situation financière de l' ASSE ? Certains vous imputent une certaine responsabilité dans cette situation ? En cinq ans, j’ai recruté pour environ 65 M€ et vendu pour près de 100 M€ », a-t-il répondu.

« Il y a déjà une balance positive. De ces campagnes de recrutement là, il reste encore des joueurs qui sont des actifs du club : Harold Moukoudi (arrivé gratuitement), Denis Bouanga, Zaydou Youssouf. […] Tous les joueurs que nous avions identifiés, aucun, contrairement à ce qu’il peut se passer dans d’autres clubs comme l’OL ou le PSG, n’est parti avant d’avoir pu jouer au plus haut niveau. Cela nous a aussi permis de bien vendre William Saliba et Wesley Fofana. C’est important pour la survie du club. Lorsqu’on parle de bilan, il ne faut pas oublier ça », a expliqué David Wantier. Le premier a été transféré à Arsenal à 30 M€ et le second à Leicester City à 35 M€, hors bonus.

Wantier dans un projet de rachat de l'AS Saint-Étienne ?

Est-il possible de revoir l’ex-patron du recrutement de l’ ASSE dans le club stéphanois un jour ? « Ce qui est certain, c’est que lorsque vous passez à l’AS Saint-Étienne, vous en ressortez marqué à vie, positivement. L’engouement autour du club, la passion, ce que représente l’institution et l’amour que les gens qui le supportent peuvent lui manifester. Je fais partie de ces gens-là. J’ai le plus grand respect pour l’institution et le plus grand respect pour les gens qui le supportent au quotidien », a exprimé le concerné. Pour l’instant, l’ancien responsable des Verts n'exclut pas « d'être dans un projet de rachat de club ».