ASSE Mercato : Un ex-recruteur des Verts fait des révélations

Publié par ALEXIS le 13 novembre 2021 à 15:25

Ancien responsable du recrutement à l’ ASSE, David Wantier a fait des révélations sur le fonctionnement de la cellule qu’il a dirigé 5 ans.

ASSE : Wantier pointe l'instabilité sur le banc de touche des Verts

David Wantier a passé 5 années (2015-2020) à la tête de la cellule recrutement de l’ ASSE. Viré du club ligérien en février 2020, il a reconnu quelques erreurs de la cellule. Néanmoins, il pointe aussi l’instabilité à la tête du staff technique du club un temps et critique la politique de recrutement imposée par les décideurs de l’AS Saint-Étienne. « Lorsque Claude Puel arrive : c'est mon sixième entraîneur en cinq ans, c'est beaucoup ! […] Quand un nouvel entraîneur arrive, il faut tout reprendre à zéro avec de nouveaux principes », a fait remarquer l’ancien directeur du recrutement sur le live de Farid Rouas.

« Au départ, il n'existait rien du tout et c'est aussi pour ça qu'on a fait des erreurs et qu'on a appris de ces erreurs ! Il fallait cibler les marchés où l’ ASSE pouvait s'aligner. Il y avait 3 catégories : la première était les joueurs gratuits, la seconde les joueurs entre 0 M€ et 2 M€ et la troisième les joueurs entre 2 M€ et 5 M€. Au-delà, ce n'était pas pour nous », a expliqué David Wantier. Pour les coachs passés avant Puel, il y a eu Christophe Galtier, Oscar Garcia, Julien Sablé, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant.

L'ex-directeur du recrutement justifie son départ

Dans la suite de son témoignage, David Wantier a donné les raisons de son départ de chez les Verts. « En tant que directeur du recrutement, il faut être très honnête vis-à-vis de l'institution, il faut être capable de donner une énergie considérable au club pour coller aux exigences du nouvel entraîneur. Honnêtement, il ne faut pas rester accroché à son poste comme une moule à son rocher. Il faut accepter de se dire : ''je n’ai plus cette énergie ! J'ai donc préféré qu'on se quitte''. […] Un moment, c'est usant », a justifié l’agent de joueurs, tout en admettant : « ça nous arrive de nous tromper, il faut accepter la critique ».