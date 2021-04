LOSC Mercato : Succession de Garcia, Galtier répond à l’OL

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2021 à 18:00

En fin de contrat, Rudi Garcia ne sait pas encore si Jean-Michel Aulas voudra le laisser poursuivre sur le banc de l’OL la saison prochaine. Surtout que plusieurs rumeurs assurent que Christophe Galtier serait la priorité des dirigeants lyonnais pour le poste. L’entraîneur du LOSC est sorti du silence sur ce sujet.

Christophe Galtier ne pense pas à Lyon !

À la veille de la rencontre de la 31e journée de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain, le coach lillois s’est présenté devant les journalistes. Christophe Galtier a profité de cette occasion pour évoquer un éventuel départ du LOSC pour aller prendre la succession de Rudi Garcia à la tête de l’équipe de l’Olympique Lyonnais. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien technicien de l’AS Saint-Étienne nie tout contact avec les décideurs lyonnais.

« Quant à tout ce qui est dit, je vais reprendre précisément la déclaration de Mr Aulas. Je n'ai pas parlé avec Monsieur Aulas, Monsieur Aulas n’a pas parlé avec moi. Je n’ai pas parlé avec Monsieur Juninho, Monsieur Juninho n’a parlé ni avec moi ni avec mon environnement. Mes rapports avec M. Aulas sont très amicaux. Mais c'est sûrement mal connaître M. Aulas et mal me connaitre que de faire croire aux gens qu'on peut échanger dans cette période sur l'avenir des uns et des autres », a expliqué le Marseillais de 54 ans.

Poursuivant, le coach des Dogues a assuré que sa priorité reste le club nordiste en ce qui concerne son futur. « Ma priorité ira au Losc dans les discussions que je vais avoir et qui vont arriver rapidement. Je veux confirmer qu'il n'y a eu aucun échange avec M. Aulas et M. Juninho, ni avec mon environnement et moi-même. Aucun, aucun, aucun », a ajouté Galtier. Des propos qui sont encore loin de faire taire les rumeurs sur ce dossier.

Rudi Garcia out, Galtier à Lyon ?

Il y a deux jours, le journaliste Dominique Séverac assurait sans ambages que Christophe Galtier « ira à Lyon cet été », tandis que Rudi Garcia, lui, ne sera donc pas conservé au terme de son engagement. « Il va y avoir un gros turnover des entraîneurs en Ligue 1 cet été. Ça va énormément bouger, malgré la crise du Covid. Galtier va partir de Lille. Pour aller à Marseille ? Non, il ira à Lyon. Galtier, c’est la priorité de l’OL pour l’après-Garcia », a déclaré le journaliste du quotidien Le Parisien sur les antennes de RTL.

Affaire à suivre donc…