PSG Mercato : Le dossier Agüero proche d’être bouclé ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2021 à 18:30

Libre à l’issue de la saison en cours, Sergio Agüero sera l’une des grosses attractions de la fenêtre des transferts de l’été. Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, l’attaquant de Manchester City aurait une préférence pour son futur.

Sergio Agüero finalement hors de la portée du PSG ?

Débarqué en 2011 en provenance de l’Atlético Madrid, Sergio Agüero s’apprête à faire ses adieux à l’Etihad Stadium. En fin de contrat le 30 juin 2022, l’international argentin va donc mettre un terme à son aventure avec Manchester City. Aucune prolongation n’étant à l’ordre du jour entre la direction des Citizens et le compatriote de Lionel Messi. Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe entraînée par Pep Guardiola, l’avant-centre de 32 ans affole le marché des transferts.

Alors que Messi attend de voir les ambitions sportives du nouveau président du Barça avant de prendre une décision quant à une reconduction de son engagement, Joan Laporta souhaiterait recruter le Kun afin de convaincre le sextuple Ballon d’Or de ne pas quitter la Catalogne. De son côté, le Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre Kylian Mbappé cet été, aimerait aussi s’offrir les services du coéquipier de Raheem Sterling. Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien, serait notamment très fan de son compatriote.

La Juventus Turin serait également sur les rangs. Mais d’après les informations du Daily Mail, Agüero pourrait finalement rester en Premier League.

Avantage Chelsea pour Agüero ?

En effet, le quotidien anglais assure ce vendredi que le club londonien serait à l’heure actuelle le mieux placé pour arracher la signature du numéro 9 de Man City. Le journal explique que le natif de Buenos Aires aimerait continuer à jouer en Angleterre les saisons à venir. Et cela tombe bien puisque l’écurie londonienne dispose de solides arguments sportifs et financiers pour le convaincre que Chelsea est le meilleur endroit pour lui. Mieux, Roman Abramovitch, propriétaire des Blues, possède en plus les moyens de lui garantir les 14 millions d’euros qu’il touchait annuellement à City.