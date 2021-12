Mercato Barça : Un terrible départ officialisé à Barcelone !

Publié par Timothée Jean le 15 décembre 2021 à 13:47

Ce mercredi, l’attaquant du Barça, Sergio Agüero, a fondu en larmes au moment d’annoncer sa retraite forcée à cause de ses problèmes cardiaques.

Mercato Barça : Sergio Aguero annonce sa retraite

Ce mercredi après-midi, Sergio Agüero est arrivé au Camp Nou, visiblement touché et ému. Cette tonalité n’a pas changé durant toute la conférence de presse chargée en émotions. Victime d’un malaise cardiaque lors de la rencontre entre le FC Barcelone et Alavés le 30 octobre dernier, l’attaquant argentin a décidé de mettre un terme à sa brillante carrière afin de prioriser sa santé. Il a annoncé la triste et douloureuse nouvelle devant les médias. « Ma santé passe avant tout. Le personnel médical m'a dit qu'il valait mieux arrêter de jouer et je quitte donc Barcelone et je me retire du football professionnel », a déclaré Sergio Aguero, très affecté.

Les remerciements de Sergio Agüero à Barcelone

Après un brillant passage à Manchester City, où il reste jusqu’à ce jour le meilleur buteur de l’histoire du club avec 260 buts en 390 matches, Sergio Aguero avait signé un contrat de deux ans, soit jusqu'en juinn 2024 avec le FC Barcelone. Il souhaitait impérativement relever un nouveau défi sous les couleurs barcelonaises. Et si l’international argentin souhaitait de tout coeur retrouver le chemin de la compétition, il s’est finalement rendu à l’évidence.

« J’étais entre bonnes mains des médecins, ils ont fait leur possible. Ils m'ont dit que le mieux pour moi était d'arrêter. J'ai pris la décision il y a une semaine », a-t-il confié. C’est donc un triste dénouement pour le joueur de 33 ans qui n’aura disputé que cinq matches depuis son arrivée à Barcelone. Sergio Aguero a profité de l’occasion pour adresser un message de remerciement aux Catalans. « Je sais que beaucoup de gens m'aiment. Merci d'être venus », a déclaré l’ancien joueur de l’Atletico Madrid, qui s’en va la tête haute et très heureux. « Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite », a-t-il conclu.