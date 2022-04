Barça Mercato : Sergio Agüero annonce son retour !

Publié par Thomas le 01 avril 2022 à 14:22

Malgré une fin de carrière et son départ du Barça en décembre, Sergio Agüero a laissé entendre qu'il pourrait rechausser les crampons rapidement.

Barça Mercato : Sergio Agüero veut rejouer au football

Son annonce avait bouleversé le monde du football, le 12 décembre 2021, l’attaquant argentin Sergio Agüero annonçait à la presse la fin de sa carrière de footballeur. Les yeux rouges de tristesse, le meilleur buteur de Manchester City s’était alors soumis aux recommandations des médecins qui avaient décelé quelques semaines plus tôt une anomalie cardiaque. " Ma santé passe avant tout. Le personnel médical m'a dit qu'il valait mieux arrêter de jouer et je quitte donc Barcelone et je me retire du football professionnel ", avait lancé difficilement l’attaquant de 33 ans devant une foule notamment composée de Xavi mais aussi de Pep Guardiola.

Les mois suivants, Agüero s'était montré plutôt discret dans les médias, apparaissant surtout lors de campagnes de promotion ou sur sa chaîne Twitch, suivie par plus de 3,8 millions de personnes. Seulement, si l’on pensait ne plus revoir le Kun sur un terrain de football, l’ancien joueur du Barça a fait une annonce incroyable ce vendredi, redonnant espoir à ses nombreux fans. Invité par la FIFA pour être l’un des ambassadeurs du tirage au sort de la Coupe du Monde, Sergio Agüero a laissé sous-entendre qu’il pourrait prochainement rechausser les crampons. " Ça me traverse l’esprit que je pourrais rejouer au football. Les médecins m’ont dit que je devais être 5 ou 6 mois sans jouer, mais j’ai envie de m’entraîner de nouveau ", a confié l’Argentin au micro de TyC Sports.

Un retour à la compétition possible ?

L’ex-star des Skyblues n’a pas précisé s’il comptait retenter sa chance au haut niveau ou s’il s’agissait juste de matches d’exhibition. Ce qui est sûr, c’est que cette bombe lâchée par le joueur devrait éveiller l’œil de certains clubs. " Je veux jouer de manière récréative. Ils m’ont invité à Miami pour jouer un match mais je n’y suis pas allé, je veux envoyer un message au médecin ", dévoile le Kun ce vendredi. Tout dépendra donc de l’aval des médecins, néanmoins, un retour au haut niveau pour l’attaquant semble à l’heure actuelle plus que compromis, notamment après 7 mois d'inactivité.