Barça Mercato : Sergio Agüero entretient le flou sur son avenir

Publié par Ange A. le 04 décembre 2021 à 04:27

Attaquant du FC Barcelone, Sergio Agüero est sorti du silence après son malaise cardiaque qui va l’éloigner des terrains pour trois mois.

Sergio Agüero rassure après son malaise

Victime d’un malaise le 30 octobre lors d’un match contre Alavés, Sergio Agüero souffre d’arythmie cardiaque. L’attaquant argentin du FC Barcelone devrait au moins rester trois mois sur le flanc en raison de cette gêne. Dans un live sur sa chaîne Twitch, le joueur du Barça a donné de ses nouvelles. Elles sont assez rassurantes. « Je ne dirai pas grand-chose sur mon sujet. Vous savez déjà que je vais bien. Je voulais dire merci à tout le monde pour le soutien que vous m’avez apporté à travers les réseaux sociaux et partout […] Beaucoup de gens m’ont écrit, alors je l’apprécie. Je ne parlerai pas beaucoup de ce sujet […] Merci de m’avoir aidé et je suis là pour tout ce dont vous avez besoin », a lâché le buteur de 33 ans. Il n’a disputé que 5 matchs (165 minutes) pour un but avec les Blaugranas.

Quel avenir pour Agüero au Barça ?

Dans sa sortie, Sergio Agüero a éludé le sujet sensible concernant son avenir. Suite à son malaise, la rumeur a enflé sur la possible fin de sa carrière. Ancien coéquipier d’El Kun à Manchester City, Samir Nasri assurait notamment que l’Argentin lui avait fait une confidence de taille. Dans un message, le joueur du FC Barcelone lui aurait révélé qu’il envisageait mettre un terme à sa carrière. Une information rapidement démentie par le board catalan notamment l’entraîneur Xavi Hernandez. En attendant de voir clair au sujet de l’avenir d’Agüero, le coach du Barça attend du renfort en attaque cet hiver. Les Blaugranas ne manquent pas de cibles pour le prochain mercato. Reste maintenant à savoir si les moyens permettront qu’ils se renforcent en janvier.