Barça Mercato : Sergio Busquets bientôt libre ? Il lâche une bombe

Publié par Jules le 21 novembre 2022 à 12:52

Alors que son avenir au Barça semble incertain, Sergio Busquets vient de lâcher une bombe inattendue concernant la suite de sa carrière.

Dans un contexte où le Barça semble vouloir se rajeunir et reconstruire un effectif compétitif, il semble difficile de dire ce qu'il adviendra des joueurs d'expérience, présents au FC Barcelone depuis plusieurs années. En effet, les situations de Jordi Alba, mais surtout de Sergio Busquets sont sur la table des dirigeants blaugranas et il n'est pas évident de deviner l'avenir des deux légendes de l'écurie catalane dans les prochains mois.

Du côté du Barça, on semble vouloir préparer la suite dès maintenant. Les noms circulent pour la succession de Sergio Busquets en Espagne, et le FC Barcelone semble multiplier les pistes pour rajeunir un poste où l'international espagnol officie depuis 2008. L'une des rumeurs qui revient avec insistance au milieu de terrain mène à Youri Tielemans, actuellement à Leicester City, et qui sera libre de tout contrat en juin 2023. Une bonne affaire à saisir pour les Blaugranas.

Barça Mercato : Sergio Busquets, libre dès janvier 2023 ?

Tandis que Sergio Agüero animait un live Twitch lors duquel il évoquait notamment de la King's League, une ligue américaine de football à 12 équipes, où l'ancien attaquant du Barça préside l'une des écuries. Sergio Busquets était l'invité de ce direct de Kun Agüero. Alors que l'Argentin parlait de ses envies de voir Busquets porter le maillot de son équipe, le milieu de terrain espagnol a lâché une bombe concernant son avenir.

Durant le live, le milieu de terrain de 34 ans a déclaré, "je suis libre en janvier". Une déclaration qui a surpris sur le live mais qui s'explique par une clause présente dans le contrat du joueur du Barça. En effet, selon l'une des clauses, même si son bail s'étend jusqu'en juin 2023, Sergio Busquets pourra rejoindre librement le club de son choix dès le mois de janvier. Une nouvelle qui pourrait attiser la curiosité de plusieurs formations, alors que plusieurs clubs exotiques aimeraient faire venir le capitaine du FC Barcelone.