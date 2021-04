OL : Rudi Garcia insiste sur l'enjeu du match contre Lens

Publié par ALEXIS le 03 avril 2021 à 01:00

La journée de ce samedi est décisive pour l’ OL et les deux autres clubs engagés dans la course pour le titre. Alors que Lyon se déplace sur le terrain du RC Lens, le PSG et le LOSC s’affrontent. Rudi Garcia veut profiter de la confrontation directe entre Parisiens et Lillois pour bien se positionner sur le podium.

OL : Rudi Garcia veut profiter de PSG - LOSC

L’ OL a l’opportunité de remonter à la 2e place de Ligue 1 de la Ligue 1, dès samedi. Les Gones pourraient profiter de la défaite du PSG ou de Lille OSC pour doubler un de ces deux adversaires qui s’affrontent directement, samedi (21h) au Parc des Princes. C’est en tout cas l’objectif de Rudi Garcia, lors de cette 31e journée de Ligue 1. « C’est très important pour nous de gagner avec ce PSG - Lille. C’est primordial », a-t-il indiqué en conférence de presse d'avant-match. « Il faut regarder devant, chasser les deux équipes. Il n’y a plus de relâchement. Le maître mot sera d’en faire plus, jusqu’au bout et dans le même match ». L’Olympique Lyonnais (3e avec 60 points) est engagé dans le sprint final du championnat avec les Parisiens, les Lillois (63 points chacun) et l’AS Monaco (59 points). La lutte est évidemment serrée entre ces quatre équipes qui se tiennent en 4 points, à 8 journées de la fin de la L1.

Consignes fermes du coach lyonnais

L' OL peut donc être champion de France 2021, treize ans après son dernier sacre en championnat. Rudi Garcia en rêve et a passé un message dans ce sens à ses joueurs. « On a quelque chose de très grand à jouer cette saison, comme la place en Champions League et la Coupe de France. Je serai très attentif à ce que chacun donne le meilleur de soi-même. Quand un est fatigué, il a tout intérêt à le dire pour se faire remplacer. La décision peut venir du banc de touche. On doit faire appel au groupe », a-t-il recommandé. Pour rappel, l' OL a concédé un match nul au Stade de Reims (1-1) et une défaite au Paris Saint-Germain (2-4), avant la trêve internationale.