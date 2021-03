OM : Longoria, le nouveau président comparé à Pape Diouf

Publié par ALEXIS le 26 mars 2021 à 15:20

Pour remplacer Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l’ OM, Frank McCourt n’a pas hésité pour nommer Pablo Longoria. Ce dernier était précédemment Directeur du football. En peu de temps à son nouveau poste, il séduit déjà les supporters du club phocéen, au point d’être comparé à un emblématique président des Olympiens.

OM : Pablo Longoria et ses acquis

Nommé Directeur du football de l’ OM le 26 novembre 2020, Pablo Longoria est resté à ce poste seulement 7 mois. Suite au limogeage de Jacques-Henri Eyraud, il a été promu président par le propriétaire Frank McCourt, le 26 février 2021. Et dans la foulée de sa nomination, il a officialisé la signature du bouillant entraîneur Jorge Sampoli. Ce dernier a ainsi succédé à André Villas-Boas qui a démissionné fin janvier 2021. Lorsqu’il était le Directeur sportif, le dirigeant de 34 ans a recruté l’ailier brésilien Luis Henrique (19 ans), le défenseur latéral droit espagnol Pol Lirola (23 ans) et l’attaquant international polonais Arkadiusz Milik (27 ans) arrivé du SSC Naples, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. Dans le sens des départs, il a vendu Moragn Sanson à Aston Villa pour près de 16 M€, transféré Marley Aké à la Juventus pour 8 M€ et prêté Menanja Radonjic au Hertha Berlin avec une option d'achat de 12, 5 M€.

Dans son nouveau costume de président de l’ OM, Pablo Longoria a promu un mercato à la taille de Jorge Sampoli, l’été prochain. « On commence une nouvelle aventure avec un coach avec une philosophie de jeu très particulière, avec un style propre. Il est nécessaire de s'adapter à cela et lui donner des profils de joueurs pour pouvoir mettre en place le jeu souhaité », avait-il déclaré en conférence de presse. Il a aussi apaisé les tensions avec les supporters du Vélodrome, en rencontrant leurs responsables de groupe en abandonnant l’idée de la mise en demeure concernant les ultras.

Le nouveau président déjà comparé à Pape Diouf

En seulement un mois de présidence, Pablo Longoria a séduit le public marseillais. Dès lors, Jean-Philippe Durand n’a pas de doute que le jeune dirigeant va réussir sa mission à la tête des Phocéens, quoiqu’il a été « surpris comme tout le monde de le voir nommé à ce poste ». « Je ne connais pas assez l’homme pour dire s’il a la carrure pour cette fonction, mais ce qu’il y a d’intéressant dans cette nomination, c’est que l’on va plus parler football que business », a assuré l’ancien joueur marseillais, dans Le Phocéen. « On se rapproche plus de ce qu’était l’ OM, lorsque Pape Diouf était président », a comparé l’ex-patron de la cellule recrutement des Olympiens.

« Il était avant tout un directeur sportif ou un manager général, c’est ce qui l’intéressait et c’est dans ce domaine qu’il était performant. Il n’était pas franchement passionné par le côté finances, communication, ou stratégies commerciales. En revanche, il était très investi dans la partie sportive avec les coachs, les joueurs, le recrutement, et c’est ce qu’on va attendre aujourd’hui avec Pablo Longoria », a expliqué Jean-Philippe Durand. Rappelons que Pape Diouf a été président de l'Olympqiue de Marseille entre 2005 et juin 2009. Victime de la pandémie de Covid-19, le sénégalais est mort à Dakar, sa ville natale, le 31 mars 2020, à l'âge de 68 ans.