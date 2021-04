LOSC : Deux grosses absences pour Galtier contre le PSG

Publié par Ange A. le 03 avril 2021 à 07:30

Le Lille OSC joue gros pour la reprise de la Ligue 1 avec un déplacement au Parc des Princes ce samedi. Pour ce choc contre le PSG, le LOSC sera privé de deux latéraux droits de métier.

Le LOSC sans véritable arrière droit contre Paris

La Ligue 1 reprend ses droits ce samedi après la fenêtre internationale. Une affiche haute en couleurs se joue notamment entre le Paris Saint-Germain et le Lille OSC. Les deux équipes (à égalité de points) forment le duo de tête du championnat. Les Parisiens ne doivent leur place de leader qu’à leur meilleure différence de buts. Pour ce choc de la 31e journée du championnat, le LOSC sera privé de deux arrières droits de métier. Déjà incertain contre le PSG en raison de ses dernières absences avec la Turquie, Zeki Celik ne pourra pas tenir sa place contre Paris. Le latéral de 24 ans est atteint du coronavirus. Il est encore en isolement dans son pays. Doublure habituelle de l’international turc (19 sélections/2 buts), Jérémy Pied est aussi forfait pour le déplacement au Parc.

Quelles solutions pour Galtier face au PSG ?

Le latéral de 32 ans est blessé à la cheville. En l’absence de Celik et Pied, le LOSC se rend donc sans véritable latéral droit à Paris. Christophe Galtier devrait aligner le défenseur central portugais Tiago Djalo à droite pour compenser ces absences. Lille reste sur une défaite en Coupe de France (3-0) contre le Paris Saint-Germain. Le coach des Dogues souhaite oublier ce mauvais souvenir. Il préconise ainsi à ses poulains de se montrer plus adroits par rapport à leur dernière venue au Parc. « Nous, on devra corriger ce qui n’a pas bien fonctionné contre eux, en Coupe de France. On doit s’améliorer dans les deux surfaces de réparation, la vérité est là. Paris est chirurgical sur un plan offensif. Et nous, on avait buté sur Navas », a indiqué le technicien lillois en conférence d’avant-match.