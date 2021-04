OM Mercato : Des indices sur le futur de Khaoui à Marseille

Publié par ALEXIS le 03 avril 2021 à 17:05

Sorti du banc de touche de l’ OM par Nasser Larguet, Saîf-Eddine Khaoui a bien saisi sa chance sous la direction du coach intérimaire remplacé par Jorge Sampaoli. Mais le contrat du milieu offensif expire en juin, ce qui ouvre la porte de son départ du club phocéen.

OM : Khaoui « ouvert à toutes propositions »

Le bail de Saîf-Eddine Khaoui à l’ OM expire dans moins de trois mois. Et jusque-là, il n’a pas de proposition de la part de la direction du club, en vue d’une prolongation. Le joueur de 26 ans a pourtant marqué des points lors de ses apparitions sous les ordres de Nasser Larguet. En effet, Jorge Sampoali va choisir ses hommes à la fin de la saison. Aucune décision n’a donc encore été prise concernant Saîf-Eddine Khaoui. Pablo Longoria étudie en ce moment les dossiers des joueurs en fin de contrat, dont Florian Thauvin, Jordan Amavi et ceux qui sont prêtés avec une option d’achat. « On continue à travailler, ce ne sont pas des dossiers faciles. Chaque cas est complètement différent », avait-il expliqué début mars.

Saîf-Eddine Khaoui, lui est patient, ne se met pas de pression et reste attentif à toutes les offres. « Bien sûr, je suis ouvert à toutes propositions », a-t-il déclaré en conférence de presse, tout en précisant : « en priorité dans mon club actuel ». « Ce n’est pas à moi de gérer ça, mais je suis ouvert à ça. Il n’y a pas eu de discussions avec moi », a confié le N°24 de l’ OM. Ce dernier espère séduire Jorge Sampaoli afin de rester à Marseille.

Le Tunisien sur le départ après deux prêts

Saîf-Eddine Khaoui a signé pour 5 ans à l’Olympique de Marseille en juillet 2016, à l’époque de Marcelo Bielsa. Tours FC l’avait transféré à un million d’euros. Mais ne rentrant pas dans les plans de Rudi Garcia, successeur de l’Argentin en octobre 2016, il a été envoyé en prêt respectivement à l’ES Troyes AC (2017-2018), puis au SM Caen (2018-2019). Il avait joué 35 et 30 matchs avec les deux clubs en Ligue 1. Revenu à l’ OM à l'été 2019, Saîf-Eddine Khaoui a joué quelques bouts de matchs sous les ordres d’André Villas-Boas la saison dernière, soit 11 rencontres disputées, dont 7 en championnat.

Pour l’exercice actuel, il compte 17 apparitions, soit 15 en Ligue 1 et 2 en coupe de France, pour 2 buts et une passe décisive. À huit journées de la fin de la saison, l'international tunisien pourra-t-il convaincre Jorge Samapoli de le garder dans son équipe ? « Ça nous met un stress, mais pour convaincre le coach cela se passe toute l’année, en fin de contrat ou non », a-t-il indiqué.