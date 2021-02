OM : Un gros match de Khaoui qui relance Marseille

Publié le 18 février 2021 à 09:30

L'OM a enfin brisée sa série de 7 matches sans victoire en Ligue 1, face à l'OGC Nice (3-2) mercredi soir, avec notamment un doublé de Saîf-Eddine Khaoui. Le milieu offensif tunisien (25 ans), signe avec brio son deuxième match en tant que titulaire. Un grand moment d'émotion pour le joueur qui attendait ce moment depuis longtemps.

Le scénario du match

L'OM avait beaucoup de pression pour décrocher la victoire face à l'OGC Nice sur la pelouse du Vélodrome. Le match en retard de la 11e journée de Ligue 1 a permis aux Marseillais de renouer avec le succès en championnat. Chose qui n'était plus arrivée depuis le 6 janvier contre Montpellier (3-1). En première période face à Nice, les hommes de Nasser Larguet se montrent dominateurs et appliqués et leurs efforts sont rapidement récompensés avec un but d'Alvaro Gonzalez, après un centre puissant de Dimitri Payet, Alvaro suit et réussit à tromper Benitez (1-0, 14e). L'espagnol signe son premier but avec l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Juste avant la fin de la première mi-temps, c'est Saïf-Eddine Khaoui qui creuse l'écart, sur un centre en retrait de Luis Henrique (2-0, 42e).

Au retour des vestiaires, Amine Gouiri réduit l'écart pour Nice, après une reprise de centre de Boudaoui dans la surface de réparation (2-1, 47e). C'est la 8e réalisation de L’international Espoirs cette saison. La joie niçoise est de courte durée, puisque 7 minutes plus tard c'est encore Khaoui qui après avoir intercepté le ballon sans la surface sur une mauvaise relance niçoise et signe son premier doublé en Ligue 1 (3-1, 54e). Par la suite les Niçois vont pousser les Phocéens dans leur moitié de terrain et conséquence logique, ils parviennent à réduire l'écart avec un but de Malik Sellouki sur un centre d'Amine Gouiri (3-2, 87e). Les Marseillais se retrouvent acculés et subissent, mais ils tiennent le score jusqu'au coup de sifflet finale. Soulagement pour l'OM qui enfin brise sa mauvaise série.

L'OM peut compter sur Khaoui

Le joueur arrivé à Marseille en 2016 a longtemps attendu ce moment, comme le montre sa grande émotion après le match. Prêté successivement à Troyes puis à Caen, il n'avait pas vraiment convaincu à son retour au club phocéen. Avec le match contre l'OGC Nice, il ne compte que deux titularisations ( la première le 21 août 2016 à Guingamp). La deuxième était visiblement la bonne pour l'international tunisien. Après le match le joueur a laissé parler son émotion : " J'ai continué à travailler, je pense que c'est une chance de pouvoir jouer ce soir et montrer mes qualités. Je remercie néanmoins le coach Nasser, qui m'a fait confiance, parce que cette chance-là, je l'attendais depuis très longtemps, ajoute le joueur visiblement heureux, sans être revanchard. Je suis arrivé en 2016 et je n'ai jamais eu une chance de commencer titulaire et là franchement, je savoure énormément, avec beaucoup d'émotion et puis voilà ". Même s'il n'est pas considéré comme un joueur d'exception, il en reste qu'au vu des performances de certains titulaires dans le secteur offensif, un joueur comme Khaoui pourrait être bien utile et mériterait plus de temps de jeu.













Par Hind