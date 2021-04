Barça Mercato : Laporta en difficulté dans le dossier Dembélé

Publié par Ange A. le 05 avril 2021 à 07:30

Le FC Barcelone s’inquiète de l’avenir d’Ousmane Dembélé. À un an de l’échéance de son contrat, le Barça souhaite le prolonger. Mais c’est sans compter sur l’intérêt que l’ailier de 23 ans suscite auprès d’autres cadors européens.

Une prolongation de Dembélé dans les tuyaux au Barça

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta a inscrit la prolongation de Lionel Messi parmi les priorités de son mandat. En fin de contrat au Barça, le sextuple Ballon d’Or a déjà fait savoir qu’il prendra sa décision au terme de la saison. Outre ce dossier, le nouvel homme fort des Blaugranas veut régler l’avenir d’Ousmane Dembélé en Catalogne. Le contrat du champion du monde tricolore expire dans un an. Comme le révèle encore Mundo Deportivo, le dirigeant catalan souhaite étendre le bail du joueur recruté à 135 millions d’euros en 2017. Celui-ci retrouve des sensations cette saison avec le club catalan. Il compte 9 buts et 4 passes décisives en 35 matchs. De même, ses pépins physiques à répétition semblent désormais un lointain souvenir.

Ça se bouscule pour Dembélé en Europe

Depuis le 29 décembre, Ousmane Dembélé n’a plus manqué le moindre match du FC Barcelone. La publication catalane assure également que le regain de forme du Français (23 sélections/3 buts) ne laisse pas certains clubs indifférents. La source révèle ainsi que l’ancien rennais est courtisé par de grosses écuries européennes. Le journal indique que deux clubs européens ont déjà manifesté leurs intérêts pour l’attaquant du Barça. Vieux prétendant de Dembélé, Manchester United aurait déjà approché les représentants du joueur. Idem pour la Juventus de Turin qui souhaite enclenchée une révolution cet été. Sauf rebondissement en Serie A, les Bianconeri ne vont pas soulever un dixième scudetto successif cette saison. Reste plus qu’à savoir quelle sera la décision de Dembélé à un an de l’expiration de son contrat avec Barcelone.