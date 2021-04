OM : Dimitri Payet critique la méthode Jorge Sampaoli

Publié par ALEXIS le 05 avril 2021 à 15:00

L’ OM s’est remis la tête à l’endroit, dimanche, grâce à sa victoire sur le Dijon FCO (2-0). Décisif lors du match contre la lanterne rouge de Ligue 1, Dimitri Payet note cependant un point noir dans la méthode de Jorge Sampaoli.

OM : Payet et ses coéquipiers sans répit sous Sampaoli

L’ OM a renoué avec la victoire en championnat, dimanche face au Dijon FCO, après sa lourde défaite contre l’OGC Nice (3-0) lors de la dernière journée. Auteur des deux passes décisives à Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez, Dimitri Payet a ainsi permis à son équipe de conforter sa 6e place au classement, avant d’affronter le Montpellier HSC, à la Mosson, samedi (21h). Rappelons que l’Olympique de Marseille est en course pour la 5e place qualificative pour la Ligue Europa. Le club phocéen (48 points) est la lutte avec le RC Lens (5e avec 49 points), le Stade rennais FC et le MHSC (45 points chacun).

Nommé le 26 février dernier, Jorge Sampaoli a la lourde tâche de qualifier les Olympiens pour l’Europe. Et, il ne lésine pas sur les moyens pour pouvoir y parvenir. Le successeur d’André Villas-Boas sur le banc de touche de l’ OM en fait baver à ses joueurs. Ces derniers sont soumis à des séances d’entraînement intensif et sans repos. Dimitri Payet l’a souligné après la victoire au Vélodrome, lors de la 31e journée de Ligue 1. « La seule chose qu’on n'a pas travaillée, c’est le sommeil », a-t-il lâché sur Canal+. « On se réveille tôt, on se couche tard, mais on sait qu’on en a besoin. On a beaucoup de choses à rectifier, à travailler », a relativisé le meneur de jeu, ensuite. Malgré la densité des entraînements de Jorge Sampaoli, sa méthode produit des résultats positifs pour l’instant. Le N°10 des Phocéens le souligne d’ailleurs. « Quand ça paye comme face au Dijon FCO, c’est tout bénef », a-t-il admis.

L'objectif Ligue Europa confirmé

Revenu en forme après un passage à vide, Dimitri Payet veut aider l’ OM à réaliser son ambition à l’issue de la saison, dans 7 journées. « L’objectif, c’est bien évidemment d’accrocher une coupe d’Europe. Donc voilà, le sprint est lancé », a-t-il rappelé. Jorge Sampaoli a dirigé 4 matchs avec les Marseillais depuis son arrivée sur la Canebière. Son bilan avec les Blanc et bleu est positif. Il a enregistré trois victoires et une seule défaite en championnat. Son équipe a marqué 6 buts et en a concédé 4. Sous les ordres du coach argentin, les Phocéens ont donc engrangé 9 points sur 12 possibles.