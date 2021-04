LOSC Mercato : Un gardien de but lorgne la place de Maignan

Publié par ALEXIS le 06 avril 2021 à 01:00

Performant avec le LOSC ces dernières saisons, Mike Maignan a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs. Son nom circule à Londres pour remplacer Hugo Lloris à Tottenham. Informé d’un possible transfert du gardien de but titulaire des Lillois cet été, l’un de ses ex-coéquipiers vise clairement sa place.

LOSC : Mike Maignan très courtisé

Mike Maignan brille encore cette saison avec le LOSC et est bien parti pour décrocher le titre de champion 2021 avec le club nordiste. À 7 journées de la fin du championnat, les Dogues sont leaders avec 3 points d’avance sur le PSG, leur dauphin. Justement, parlant du club de la capitale, il a été battu par les Lillois (0-1), samedi, lors de la 31e journée de Ligue 1. Et le dernier rempart de Lille OSC avait été décisif contre Kylian Mbappé, Moise Kean, Neymar et autres joueurs offensifs parisiens. Cette saison, Mike Maignan (25 ans) n’a encaissé que 19 buts en 31 matchs de championnat et a réussi 17 clean sheet. Grâce à ses performances avec Lille, il a été sélectionné en équipe de France en début de saison 2020-2021 par Didier Deschamps, précisément depuis le 7 octobre 2020.

Devenu international Tricolore, le portier formé au Paris Saint-Germain plait à des clubs étrangers. Son nom est associé à Tottenham pour succéder à Hugo Lloris (34 ans). En Bundesliga, le Borussia Dortmund est intéressé par le profil du N°16 du LOSC. Et ce n’est pas tout ! À l’AC Milan, Paolo Maldini songerait au portier français pour pallier un probable départ de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat prend fin le 30 juin 2021. Vu ces nombreux intérêts pour Mike Maignan, il pourrait faire l’objet d’un transfert du LOSC lors du prochain mercato.

Hervé Koffi veut remplacer le Tricolore à Lille

Dès lors, Hervé Koffi s’est positionné pour succéder à ce dernier à Lille. En effet, le gardien de but burkinabé appartient au club présidé par Olivier Letang. Prêté au Royal Excel Mouscron en Jupiler pro League (Belgique), pour l’exercice 2020-2021, il est lié aux Dogues jusqu’en juin 2024. Et son objectif prioritaire est de jouer dans l’élite en France. « Mon souhait, c’est de pouvoir évoluer en Ligue 1 pour continuer ma progression », a-t-il confié à La Dernière Heure. Hervé Koffi a signé au LOSC en juillet 2017, en provenance de l’ASEC d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Il avait été prêté à Belenenses SAD au Portugal lors de la saison 2019-2020. Il est donc à son deuxième prêt successif, à Mouscron. En 4 ans sous le maillot lillois, le portier de 24 ans a disputé seulement 6 matchs avec le club du départemental Nord.