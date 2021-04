ASSE : L’AS Saint-Étienne guérie après sa victoire à Nîmes ?

Publié par ALEXIS le 05 avril 2021 à 22:10

L’ ASSE a certes 36 points, mais n’est pas encore sauvée mathématiquement de la relégation. Les Stéphanois doivent atteindre la barre des 42 points pour se maintenir. Toutefois, les voyants sont au vert pour l’équipe de Claude Puel, au regard de sa prestation aboutie contre le Nîmes Olympique, dimanche.

L' ASSE déjà sauver en Ligue 1 ?

L’ ASSE a infligé une défaite au Nîmes Olympique (2-0) au stade des Costières dans le Gard. Une bonne réaction des joueurs de Claude Puel humiliés par l’AS Monaco à Geoffroy-Guichard (4-0), avant la trêve internationale. Les Stéphanois sont ainsi remontés de la 16e à la 15e place de Ligue 1, mais restent toujours sous la menace de la relégation. Ils ont en effet 7 points d’avance sur le barragiste (Nîmes), et 8 sur le deuxième relégable, le FC Nantes, alors qu'il y a encore 21 points en jeu. « On est à 36 points. Il en manque encore 5 ou 6 points. Il faudra être capable d'enchaîner et de montrer plus de régularité », a souligné l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne dans sa réaction d’après match, dans L’Équipe. Pour rappel, Sainté doit encore affronter de grosses pointures : le PSG (18 avril), l'OM (9 mai) et le LOSC (16 mai). Dimanche prochain (15h), l'équipe de Claude Puel affronte les Girondins de Bordeaux de Jean-Louis Gasset, dans le Chaudron.

Ripart séduit par la performance des Verts à Nîmes

Le capitaine des Crocos, lui, estime les Verts dans une bonne dynamique pour se maintenir. « L’ ASSE a mis plus d'intensité que nous, plus d'engagements que nous, a été plus réaliste que nous. C'est toutes ces petites choses-là qui font qu'ils ont gagné et qu'ils méritent leur victoire », a-t-il déclaré en conférence de presse d'après match. Renaud Ripart reconnait la supériorité des Stéphanois et regrette pour le NO, qui n’a pas été capable d’enchaîner. « On va gagner à Lille (2-1) et derrière on fait un match de merde… », a-t-il martelé.