PSG : Un problème avec Neymar dans le vestiaire parisien ?

Publié par Matthieu le 06 avril 2021 à 12:15

Le PSG a fait une très mauvaise opération contre le LOSC, sur sa pelouse du Parc des Princes, en s'inclinant (0-1) et laissant les Nordistes filer en tête de la Ligue 1. Les Parisiens ont désormais trois points de retard sur les joueurs de Christophe Galtier, et ont également perdu Neymar, coupable de plusieurs gestes d'énervement et expulsé dans les dernières minutes de la rencontre. Le Brésilien est coutumier du fait et son attitude semble énerver de plus en plus en interne, comme le révèle L'Equipe dans son édition du jour.

Neymar, ça ne passe plus du tout

Quatre expulsions pour Neymar au PSG et à chaque fois en fin de rencontre pour les mêmes raisons. Des gestes d'humeur, de frustration, qui commencent à énerver supporters et obeservateurs alors que le Brésilien a désormais 29 ans, l'âge de la maturité dans une carrière de footballeur. Mais encore une fois, perdant contre Lille, Neymar a perdu les pédales au point de s'embrouiller avec Benjamin André puis Tiago Djalo. "C'est fatigant. Je ne sais pas si Neymar sera entraîneur un jour. Je lui souhaite, parce que les grands joueurs qui restent dans le foot, c'est bien. Je lui souhaite d'avoir 2-3 Neymar à gérer. Et à ce moment-là, il pourra peut-être prendre conscience de certaines choses qui, à 29 ans, n'ont toujours pas été comprises", a déploré Rolland Courbis sur RMC. "On n'est pas à la maternelle même si par moment, on se demande si Neymar réalise qu'il n'est plus à la maternelle. Et qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire sur un terrain de football. Il y a des obligations vis-à-vis de son statut, de ses dirigeants, de son club et de ses supporters", a ajouté l'ancien entraîneur.

Le vestiaire du PSG s'agace aussi

Mais c'est aussi dans le vestiaire que l'attitude Neymar énerve, révèle L'Équipe. "Avec les conséquences – expulsion et match(es) de suspension – qui en découlent. Une séquence qui, sans provoquer des scènes d’énervement, a irrité en interne et amené à ce qu’on regrette que « Ney » n’apprenne pas des leçons de son passé récent. Certains, amers, avançaient même que le Brésilien aurait sciemment été expulsé pour s’épargner un match face à Strasbourg (le PSG joue samedi à la Meinau), une équipe physique contre laquelle il s’est blessé en janvier 2019...", écrit le quotidien sportif dans son édition du jour. Le match du Brésilien face au Bayern Munich va être scruté de près en Ligue des champions, et gare à la contre performace.