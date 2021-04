RC Lens : Une absence de taille pour Haise contre Lorient ?

Publié par Ange A. le 08 avril 2021 à 08:30

Le RC Lens reçoit le FC Lorient pour les retrouvailles entre promus. Pour cette affiche, Franck Haise pourrait composer sans une pièce essentielle de son entrejeu.

Le RC Lens privé d’un important milieu contre Lorient

Le RC Lens va retrouver le FC Lorient ce dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1. Les deux promus vivent des saisons distinctes pour leur retour dans l’élite. Les Sang et Or jouent l’Europe cette saison. Ils occupent actuellement la 5e place mais restent sous la menace de Marseille (6e) et du Stade Rennais (7e). Les hommes de Franck Haise restent sur une série de dix matchs sans défaite en championnat. Quant aux Merlus, champions de Ligue 2 la saison dernière, ils luttent pour le maintien dans l’élite. Les hommes de Christophe Pélissier pointent seulement à la 17e place et comptent trois points d’avance sur Nîmes, actuel barragiste. Contre Lorient, le Racing Club de Lens devrait composer sans Seko Fofana. L’Équipe révèle que le milieu ivoirien n’a pas pris part à la séance d’entraînement de mercredi.

Fofana positif au coronavirus ?

D’après le journal national, « une forte suspicion de contamination au Covid-19 est évoquée en interne ». Attendus mercredi soir, les résultats des tests de Seko Fofana et du reste du staff sont espérés ce jeudi. Le club a indiqué qu’il « ferait son point presse en visioconférence ce vendredi et non en présentiel ». Recrue la plus chère de l’histoire des Sang et Or, Fofana est un élément essentiel du dispositif de Franck Haise. Il a pris part à 27 matchs cette saison, dont 21 en tant que titulaire. Il compte deux réalisations et quatre passes décisives avec le club nordiste.