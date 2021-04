OM Mercato : Une pépite de Ligue 2 intéresse Pablo Longoria

Publié par ALEXIS le 08 avril 2021 à 23:00

Pablo Longoria, nouveau président de l' OM, a promis un mercato estival à l’image de Jorge Sampoli. Des joueurs au profil recherché par le nouvel entraîneur sont donc espérés au Vélodrome cet été. Et un joueur très prometteur évoluant en Ligue 2 serait sur les tablettes du président des Olympiens.

OM : Amine Adli parmi les priorités de Longoria ?

Jorge Sampoli, nouveau coach de l’ OM, attend des joueurs désirés et prêts à adhérer à son projet de jeu, lors du prochain marché des transferts. Et il n’aurait pas de souci à se faire, car Pablo Longoria l’a assuré de ne recruter que des joueurs au profil souhaité par le successeur d’André Villas-Boas. « On commence une nouvelle aventure avec un coach avec une philosophie de jeu très particulière, avec un style propre. Il est nécessaire de s'adapter à cela et lui donner des profils de joueurs pour pouvoir mettre en place le jeu souhaité », avait rassuré le nouveau président de l’Olympique de Marseille, en conférence de presse, lors de la présentation officielle du technicien argentin. « Depuis le premier jour, on travaille ensemble pour chercher des solutions pour le prochain mercato d'été », a-t-il indiqué.

Pour joindre l’acte à la parole, Pablo Longoria coche des noms en vue de la prochaine fenêtre. Celui d’Amine Adli serait toujours sur son calepin. Si l’on en croit Le Phocéen, ce dernier est même l’une des priorités du dirigeant de l’ OM cet été. En effet, le joueur de 20 ans était ciblé par les Phocéens pendant le mercato de l’hiver dernier, mais il a préféré rester au Toulouse FC, afin d’y poursuivre sa progression et aider le club à retrouver la Ligue 1. Le club relégué en Ligue 2 en 2020 est 2e du championnat à 7 matchs de la fin de la saison.

Stats du polyvalent attaquant du Téfécé

Amine Adli est un attaquant formé au TFC. Il a passé trois ans à l’académie des Toulousains (2015-2018), après ses débuts à l’AS Béziers (2012-2015). Le polyvalent joueur (avant-centre, deuxième attaquant, ailier ou milieu offensif) a fait ses classes avec la réserve du Téfécé avant d’intégrer l’équipe professionnelle. Il avait signé son premier contrat professionnel avec le club de la Ville Rose, en octobre 2018 et disputé son premier match en pro contre l’ OL, en coupe de France en décembre 2019. Amine Adli a joué 29 matchs cette saison en championnat (Ligue 2) sous le maillot des Violets, pour 8 buts marqués et 5 passes décisives offertes.