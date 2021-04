PSG : Déjà un forfait de taille contre le RC Strasbourg

Publié par Ange A. le 09 avril 2021 à 09:00

Après son exploit à Munich, le Paris Saint-Germain se déplace ce samedi sur la pelouse du RC Strasbourg. Sauf surprise, le PSG devrait faire sans son capitaine Marquinhos. Le Brésilien était sorti sur blessure contre le Bayern Munich.

Marquinhos forfait pour le déplacement du PSG à Strasbourg

Vainqueur du Bayern Munich en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce weekend. Samedi, le PSG se rend sur la pelouse de la Meinau pour affronter le RC Strasbourg. Pour cette affiche comptant pour la 32e journée, Mauricio Pochettino devra faire sans Marquinhos. RMC Sport assure que le défenseur brésilien doit passer des examens ce vendredi pour déterminer la gravité de sa blessure. Buteur lors du succès contre le Bayern, le capitaine parisien avait cédé sa place avant la mi-temps en raison d’une gêne aux adducteurs. Forfait contre Strasbourg, il est incertain pour le match retour contre le Bayern mardi au Parc des Princes.

Paris sans une superstar contre le RCSA

Outre Marquinhos, Mauricio Pochettino sera aussi privé de Neymar Jr. Auteur d’un coup de sang samedi dernier lors de la défaite du PSG contre le LOSC, le Brésilien a été sanctionné par la LFP. La Commission de discipline de la Ligue a infligé trois matchs de suspension, dont un avec sursis, au numéro 10 parisien. Suspendu contre Strasbourg, le crack auriverde (103 sélections/64 buts) aura l’occasion de se reposer avant le second round contre les Bavarois. En Alsace, le technicien argentin pourrait également ménager certains joueurs en vue de la réception du champion d’Europe en titre. Reste plus qu’à savoir si l’équipe proposée sera assez compétitive pour ramener un résultat de La Meinau. Avant cette rencontre, Paris (2e) compte trois points de retard sur Lille (1er). Les Parisiens sont également sous la menace de Monaco (3e) et de Lyon (4e), respectivement relégués à une et deux unités.