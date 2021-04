ASSE : La direction réplique aux attaques contre un joueur

Publié par ALEXIS le 09 avril 2021 à 14:45

Alors qu’un joueur de l’ ASSE a été visé par une vidéo à caractère raciste, la Direction du club ligérien a réagi vigoureusement pour condamner cet acte posé par quelques membres du groupe de supporters ‘’Magic Fans 1991’’.

Un joueur de l' ASSE victime de racisme

Un joueur de l’ ASSE a reçu des menaces de la part de quelques supporters ultras appartenant au groupe Magic Fans. Le Vert en question a reçu personnellement une vidéo à caractère raciste, samedi dernier, à la veille du match contre le Nîmes Olympique aux Costières. Le groupe de supporters s’est immédiatement désolidarisé des auteurs de la vidéo qui contiendrait des « propos irrespectueux, blessants et xénophobes », selon les Magic Fans. Les responsables du groupe de fans de l’AS Saint-Étienne a condamné « fermement ces propos » et s’est excusé « auprès de l’ensemble des joueurs, du staff, mais également auprès de l’ensemble du peuple vert », par la même occasion. de plus, les dirigeant des Magic Fans ont pris « des sanctions internes à l’encontre des individus concernés » selon Le Progrès.

L'AS Saint-Étienne « saisi le procureur de la République »

À la suite de la voie officielle des Magic Fans, la haute direction de l’ ASSE a condamné le contenu de la vidéo et l’agissement de leurs auteurs. « L’AS Saint-Étienne a pris acte du communiqué des Magic Fans relatif à une vidéo à caractère xénophobe visant ses joueurs. Le club partage l’indignation de son groupe professionnel ainsi que celle de toutes les personnes légitimement blessées et choquées par le contenu de cette vidéo. Celle-ci est une atteinte inacceptable aux valeurs de fraternité et de tolérance portées depuis toujours par le club, ses salariés et l’ensemble du Peuple Vert. L’ ASSE soutient les Magic Fans, qui ont toujours lutté contre toutes formes de discrimination, dans la condamnation sans réserve de cet acte inqualifiable produit par des membres isolés », a communiqué le club stéphanois. Et ce n’est pas tout ! « Le club a d’ores et déjà saisi le procureur de la République de ces faits », a indiqué Sainté.