ASSE : L'ambiance se tend, les supporters mettent la pression

Publié le 29 janvier 2021 à 12:45

La situation est compliquée du côté de l'ASSE et ce, sur tous les points. Sportivement d'abord, les Verts sont au plus mal en Ligue 1 et reste sur une humiliation (0-5) lors du derby contre l'Olympique Lyonnais. Sur le marché des transferts, l'AS Saint-Etienne a été menée en bateau par Zamalek dans le dossier Mostafa Mohamed. Et en interne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont très critiqués. Désormais, les supporters s'en mêlent.

L'ASSE vit des heures sombres

Rien ne va cette saison du côté de l'ASSE. 16es de Ligue 1, les Verts sont en train d'être lâchés par le ventre mou du championnat et regardent désormais derrière eux. Avec cinq points de retard sur le RC Strasbourg, 15e, les Stéphanois ont le FC Nantes (17e, 18 points) dans le viseur avec juste un point d'avance. Derrière, c'est la zone rouge, avec Dijon, Nîmes et Lorient. La saison est déjà bien gâchée pour l'AS Saint-Etienne, qui vient en plus de subir un nouvel affront. L'OL est en effet venu mettre un autre coup de poignard, en plantant cinq buts à Geoffroy-Guichard pour un 122e derby à sens unique.

17e pire attaque de Ligue 1 avec Nantes, l'ASSE aurait voulu recruter un attaquant au mercato hivernal. Mais elle s'est brouillée avec Zamalek, notamment à cause de l'intervention télévisée de Roland Romeyer, et le club du Caire a fini par faire disjoncter les Verts en envoyant finalement leur buteur Mostafa Mohamed à Galatasaray. Financièrement, la situation est critique pour l'ASSE qui risque d'accuser un trou de 30 millions d'euros à la fin de la saison, pendant que des versements élevés de dividendes ont été révélés par le compte Twitter VertsEnColère.

Les supporters de Saint-Etienne montent au créneau

Les supporters, de leur côté, ont usé de leur patience jusqu'au bout. Mais l'humiliation face à l'OL, heureusement pour les joueurs stéphanois dans un stade vide, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils ont exposé une grande banderole à L'Etrat, le centre d'entraînement du club, en début de semaine, dans un langage fleuri : "Une nouvelle humiliation à Sainté. Où sont vos couilles et votre fierté ?!" Ce vendredi, 48 heures avant un match crucial, comme ils le seront désormais tous, sur le terrain de l'OGC Nice (dimanche, 13h), les Magic Fans ont émis un appel au peuple Vert et ont mis un bon coup de pression aux joueurs de Claude Puel et aux dirigeants stéphanois. "Déshonoré après un derby honteux ? Inquiet pour l'avenir de notre club ? Lassé du comportement affligeant de nos joueurs et de nos dirigeants ? Si tu te reconnais, alors nous t'invitons toi, amoureux des Verts, fier de tes couleurs et de ton identité, à te joindre à nous ce samedi 30 janvier à 10h15 au centre sportif Robert-Herbin. Avant le déplacement à Nice et coûte que coûte, nous y rencontrerons les joueurs et le staff, que nous ne laisserons pas salir à nouveau ce que nous avons de plus cher."

Ce vendredi, Le Progrès informait qu'une réunion s'était tenue au centre Robert-Herbin entre certains Ultras des Green Angels et les joueurs et le staff. Une nouvelle banderole tout aussi explicite que les précédentes avait été déroulée auparavant : "Des salaires exorbitants, des résultats affligeants. Bougez-vous rapidement." Les Stéphanois sont prévenus !













Par Matthieu