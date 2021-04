ASSE : Vente, nouvelle confidence du maire de Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 10 avril 2021 à 07:30

Après 15 ans de présidence, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer pourraient passer la main à la tête de l’ ASSE. Maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau pousse pour l’arrivée de nouveaux investisseurs. L’édile affiche notamment une préférence.

L’ ASSE bientôt entre de nouvelles mains ?

Actuel 15e de Ligue 1 avec l’AS Saint-Étienne, Claude Puel espérait réaliser une meilleure saison avec les Verts. Le technicien castrais se retrouve de nouveau à jouer le maintien avec l’ ASSE. Cette situation est loin de réjouir les supporters stéphanois. Ils poussent d’ailleurs le départ de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer à la tête de leur club. Comme les fans de Sainté, Gaël Perdriau est ouvert à l’arrivée de nouveaux visages à la tête du club ligérien. L’insider Mohamed Toubache-TER révélait d’ailleurs que des discussions étaient en cours pour un rachat de Saint-Étienne. Dans ce dossier, le maire de la ville affiche une préférence claire au sujet du futur repreneur des Verts.

Gaël Perdriau pour un investisseur local à Saint-Étienne

Pour l’édile, il serait préférable qu’un investisseur local reprenne le club. Il estime que « cela correspondrait à l'histoire du club et à la volonté des dirigeants actuels de passer la main à des gens attachés aux valeurs de Saint-Etienne ». « Ce serait une singularité qui nous honorerait de ne pas appartenir à des fonds étrangers, de rester ce que nous sommes », a ajouté Gaël Perdriau au micro de But Football. Toutefois, le maire n’en fait pas une obsession. Il reste ouvert à l’arrivée de fonds étrangers à l’ ASSE. « On a certains exemples de clubs qui ont montré que ce pouvait être une réussite », note-t-il d’ailleurs. L’édile espère désormais rencontrer de potentiels investisseurs pour « connaître leur plan, leur stratégie, leurs moyens ».