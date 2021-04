ASSE : Un crack stéphanois candidat au départ cet été ?

Publié par Ange A. le 11 avril 2021 à 09:00

En raison de ses difficultés financières, l’AS Saint-Étienne est partie pour connaître un mercato agité cet été. L’ ASSE devrait notamment se séparer de certaines pépites pour renflouer ses caisses. Un jeune cadre de Claude Puel pourrait quitter le Forez.

L’ ASSE proche de perdre un autre jeune cet été ?

L’AS Saint-Étienne est dans le dur. À la lutte pour le maintien, l’ ASSE doit également composer avec les mauvais résultats financiers et la colère des supporters. Pour surmonter la crise financière à laquelle il fait face, Saint-Étienne devrait vendre plusieurs joueurs cet été. Dans son édition de ce dimanche, L’Équipe fait savoir que Mahdi Camara pourrait quitter Saint-Étienne au prochain mercato. Âgé de 22 ans, le milieu de terrain est un titulaire indiscutable de Claude Puel. Il a disputé 30 matchs de championnat cette saison, tous en tant que titulaire, pour 3 buts et une passe décisive. Le journal fait savoir que les qualités du milieu stéphanois n’ont pas échappé aux recruteurs. Quelques-uns auraient déjà approché Camara selon cette source.

D’autres cracks vers le départ à Saint-Étienne

Formé à Saint-Étienne, Mahdi Camara est encore sous contrat jusqu’en 2024. Le quotidien sportif estime qu’il est l’un des joueurs les plus « bankables » de l’effectif de l’ ASSE. Outre le numéro 8 stéphanois, d’autres pépites sont sur le point d’être vendues d’après la même source. Lucas Gourna-Douath, Aïmen Moueffek et même Yvan Neyou intéressent plusieurs écuries à l’étranger. Reste plus qu’à savoir lequel de ces jeunes pourrait rapporter gros au club ligérien. Lequel est habitué à réaliser des grosses ventes depuis deux saisons. En 2019, William Saliba avait quitté le Forez pour Londres et Arsenal contre 30 millions d’euros. L’été dernier, c’est Wesley Fofana qui a rejoint la Premier League. Leicester City a déboursé 35 millions d’euros hors bonus pour recruter le Marseillais.