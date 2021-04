ASSE Mercato : Nouveau tacle de Perdriau à l'endroit du club

Publié par Ange A. le 11 avril 2021 à 06:00

Maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau a décidé de vider son sac au sujet de l’ ASSE. Cette fois, l’édile s’est attaqué au volet de la formation chez les Verts. Il déplore les ventes des jeunes.

Gaël Perdriau s’attaque à la formation de l’ ASSE

Dans un entretien livré à But Football, Gaël Perdriau livre son ressenti sur la gestion de l’AS Saint-Étienne. Dans les premiers extraits dévoilés, le maire de Saint-Étienne pousse pour un départ de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer à la tête des Verts. Le duo occupe la présidence du club depuis 15 ans. Au vu de la mauvaise passe que traversent les Verts (condamnés à jouer le maintien) cette saison, l’élu appelle à l’arrivée de nouveaux investisseurs. Il espère que ceux-ci viendront quelque peu redorer le blason du centre de formation du club ligérien, « un grand club formateur ». Il s’offusque des départs parfois prématurés des pépites alors qu’elles peuvent apporter au groupe.

Perdriau peiné par deux grosses ventes de Saint-Étienne

Pour le maire de Saint-Étienne, les départs de jeunes portent préjudice au club. Il déplore notamment les ventes de Fofana (à Leicester) et Saliba (Arsenal). Deux départs qui ont à chaque fois rapporté au moins 30 millions d’euros aux caisses des Verts. « Malheureusement, on constate que le club a vendu très tôt des garçons comme William Saliba et Wesley Fofana, ce que je déplore fortement. Le centre de formation ne doit pas être un élevage de champions que l’on vend de plus en plus jeunes. On doit être capables de les garder, de les faire grandir, de construire une ossature. Comment voulez-vous y arriver sinon ? », a lâché l’élu local. Reste à savoir si son message sera entendu par les dirigeants stéphanois.