PSG Mercato : Barça, gros coup de théâtre pour Lionel Messi ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2021 à 18:02

En négociations avec Kylian Mbappé en vue d’une prolongation de son contrat, le PSG a également des vues sur Lionel Messi pour le mercato estival. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, n’a pas encore renoncé au joueur offensif du FC Barcelone.

Lionel Messi, le PSG surveille toujours la situation

Lionel Messi va-t-il faire ses valises et quitter le Barça cet été ? En fin de contrat le 30 juin prochain, la star argentine intéresse plusieurs formations parmi les plus fortunées d’Europe. Et comme l’a avoué son directeur sportif Leonardo, le PSG en fait partie.

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois (NDLR : d'ici la fin de la saison) dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période », lançait Leonardo en janvier dernier dans, les colonnes de France Football.

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le club de la capitale française est toujours sur les rangs pour le numéro 10 du FC Barcelone. En effet, d’après les dernières informations de l’émission Téléfoot, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo continueraient de suivre de près la situation du compatriote de l'entraîneur Mauricio Pochettino. Si les négociations avec Kylian Mbappé venaient à échouer et que le buteur de 22 ans signait au Real Madrid à la fin de la saison, le Paris SG devrait frapper un gros coup pour le remplacer. Lionel Messi serait ainsi l’une des options toujours d’actualité du côté de la direction parisienne. Mais le deal est encore loin d'être bouclé.

Lionel Messi vers une prolongation avec le Barça ?

Ce dimanche, El Chiringuito confirme la dernière tendance concernant l’avenir de la Pulga. D’après la célèbre émission espagnole, Messi aurait finalement décidé de poursuivre son aventure avec les Blaugranas. Le sextuple Ballon d’Or se serait laissé convaincre par Joan Laporta qui vient de succéder à Josep Maria Bartomeu à la présidence du Barça. Le Paris Saint-Germain et Manchester City devraient donc se faire une raison et tirer une croix sur cette affaire, selon le média espagnol.