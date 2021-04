LOSC Mercato : Galtier, le coach de l’OGC Nice sort du silence

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2021 à 19:39

Leader du championnat français avec le Lille LOSC, Christophe Galtier est annoncé sur les tablettes de plusieurs dirigeants, dont ceux de l’OGC Nice. Présent en conférence de presse, Adrian Ursea, l'actuel coach des Aiglons, a commenté cette grosse rumeur.

Adrian Ursea monte au créneau pour Galtier

Successeur de Patrick Vieira, Adrian Ursea sait qu’il ne poursuivra pas sa mission d'entraîneur à l’OGC Nice. La direction des Aiglons s’active en coulisses pour nommer un nouvel entraîneur capable de répondre aux objectifs du club azuréen. Toutefois, le technicien helvético-roumain n’apprécie pas du tout les rumeurs autour de Christophe Galtier. Pour l’ancien coach du Servette FC, c'est un manque de respect et une tentative de sabotage de l’excellent travail qu’abat Galtier à Lille depuis 2017.

« Ce qui me désole beaucoup, c'est cette course journalistique au scoop qui doit être terriblement dérangeante pour quelqu'un qui joue le titre. Je me mets à la place de mon collègue Christophe Galtier, du club de Lille... La semaine d'avant, il y a eu les mêmes rumeurs qui l'envoyaient du côté de Lyon. Je trouve ça franchement pas très fair-play. Ça manque de beaucoup de respect vis-à-vis de cette personne. Ils sont en train de jouer un titre, de se battre contre une très forte équipe du PSG, et ils sont en train de probablement créer une grande surprise dans notre championnat. Je trouve que c'est vraiment un manque de respect », s’est emporté Adrian Ursea samedi en conférence de presse.

Des propos qui devraient faire plaisir à l’ex-entraîneur de l’ASSE qui a récemment dénoncé « des méthodes de déstabilisation. » Mais si ce n’est pas Galtier, un nouveau coach devrait bel et bien débarquer à Nice dans les mois à venir.

Les trois coachs ciblés par l'OGC Nice

Avec Adrian Ursea, l’OGC Nice a certes retrouvé des couleurs en remportant quatre de ses cinq dernières rencontres. L’homme de 53 ans ne va toutefois pas être conservé à la fin de l’exercice en cours. Il faut dire que la direction niçoise voudrait faire venir un nouvel entraîneur afin de relancer le projet dès la saison prochaine. Le journal régional Nice-Matin révèle ainsi ce dimanche que Jean-Pierre Rivère a inscrit quatre noms sur ses tablettes pour le poste d'entraîneur. Si Galtier figure bien sur la liste, le board niçois penserait aussi à Peter Bosz et Lucien Favre, libres depuis leurs récents départs respectifs du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund.