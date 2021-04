ASSE : Puel parle de la victoire contre Bordeaux avant le PSG

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2021 à 22:15

Claude Puel et l' ASSE ont étrillé les Girondins de Bordeaux (4-1), ce dimanche, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur des Verts a livré ses impressions à chaud et annoncé la couleur pour le prochain match contre le PSG.

ASSE : Claude Puel ne s’enflamme pas

Vainqueur à Nîmes le week-end dernier, l’AS Saint-Étienne a confirmé sa bonne forme de cette fin de saison en s'imposant avec brio face au FC Girondins de Bordeaux de Jean-Louis Gasset. Grâce à un triplé de Wahbi Khazri (19e sur pénalty, 23e et 71e sur pénalty), et un but de Zaydou Youssouf (81e), les hommes de Claude Puel ont empoché une précieuse victoire en vue du maintien et avant le déplacement de dimanche prochain sur la pelouse du Parc des Princes pour en découdre avec le Paris Saint-Germain. Mais le coach de l’équipe stéphanoise refuse de s’emballer et appelle au calme, la saison étant encore à six journées de sa clôture.

« Ce n'est pas la victoire du maintien. Il faut encore grappiller deux, trois points et ne rien relâcher, mais c'était important de capitaliser sur la victoire de Nîmes. En deuxième mi-temps on peut se mettre plus vite à l'abri. Mais c'est important de trouver cette efficacité qui nous a fait défaut tout le long de l'année », a déclaré Puel. Après cette belle victoire, Denis Bouanga et ses coéquipiers passent de la 15e à la 13e place du classement de Ligue 1 et font ainsi un grand pas vers le maintien.

Yvan Neyou apte pour le match de l' ASSE contre le PSG ?

Profitant de sa conférence de presse d’après-match, le technicien stéphanois a aussi donné des nouvelles de son milieu de terrain Yvan Neyou. Le milieu de l’ AS Saint-Étienne est sorti sur civière en fin de match contre les Girondins de Bordeaux. Sur le quatrième but de l’ ASSE par Zaydou Youssouf, le Camerounais de 24 ans a été touché sur un tacle de Laurent Koscielny. Visiblement blessé à la cheville gauche, l’ancien de Braga a dû quitter la pelouse sur civière. Claude Puel espère que son joueur n’a rien de grave.

« Il passera des examens. C'est une blessure à la cheville, j'espère que ça ne sera pas trop grave », a-t-il lâché. En attendant le déplacement à Paris, l’ ASSE s’offre ainsi une belle option en vue du maintien en Ligue 1.