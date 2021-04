PSG Bayern Munich : Pochettino répond à Joshua Kimmich !

Publié par JEAN-LUC D le 12 avril 2021 à 16:00

Interrogé par le site officiel de son club, Joshua Kimmich s’est voulu très offensif concernant le quart de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Mauricio Pochettino, l’entraîneur du club parisien, s’est lui aussi prononcé sur le choc de mardi soir.

Joshua Kimmich veut couler le PSG au Parc des Princes

Titulaire au match aller, le milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich, ne doute pas de la qualification prochaine de son équipe face au Paris Saint-Germain. Pour lui, la défaite de l’aller (2-3) est un faux pas qui peut être surmonté mardi, sur la pelouse du Parc des Princes.

« Pourquoi va-t-on se qualifier ? Parce que nous sommes la meilleure équipe. Je suis convaincu que nous réussirons. Nous étions la meilleure équipe au match aller, mais malheureusement, le résultat n’a pas été à la hauteur. Mais je suis toujours convaincu que nous pouvons renverser la vapeur au match retour. Nous avons fait preuve d’une bonne mentalité lors du premier match, mais nous n’avons pas été assez efficaces. Mais cette fois, nous devons apporter les deux sur le terrain », a prévenu un Joshua Kimmich visiblement en confiance.

Mauricio Pochettino appelle à la prudence

De son côté, l’entraîneur du Paris Saint-Germain se veut prudent. Conscient du fait que le club allemand est à l’heure actuelle la meilleure équipe d’Europe, voire du monde, le coach argentin refuse de céder à la tentation de croire le travail déjà terminé. L’ancien milieu de terrain du Paris SG appelle donc ses joueurs à respecter l’ogre bavarois. Toutefois, Pochettino ne s'est pas non plus montré défaitiste puisqu'il rêve d’une qualification face au champion d’Europe en titre.

« Pouvoir éliminer le Bayern serait quelque chose de grand, c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. On a beaucoup de respect pour eux, ça serait très bien de notre part de faire un grand match et de rentrer à la maison avec la qualification, a soutenu le manager argentin face aux journalistes. Le favori en théorie est le Bayern, champion du monde, le champion sortant, qui a remporté six titres la saison passée, il faut respecter ceux qui gagnent. Nous, nous sommes des aspirants au titre », a déclaré Pochettino en conférence de presse cet après-midi.