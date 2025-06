Coupe du Monde des Clubs : Harry Kane prévient déjà le PSG !

Vainqueurs, respectivement, de l’Inter Miami et de Flamengo, le PSG et le Bayern Munich vont se retrouver en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Avant ce choc, Harry Kane, l’attaquant bavarois, a lancé un avertissement à l’équipe de Luis Enrique.

Harry Kane ne craint pas le PSG

Qualifié en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs, après sa démonstration de force face à l’Inter Miami (4-0), le Paris Saint-Germain va retrouver le Bayern Munich au prochain tour de la compétition organisée par la FIFA, le 5 juillet.

Ce match entre les clubs sera une sorte de revanche pour le PSG après la victoire du Champion de Bundesliga, en Ligue des Champions (1-0), le 26 novembre passé. Sauf que le club allemand ne compte pas se laisser faire contre la bande à Ousmane Dembélé. C’est en substance le message envoyé par Harry Kane après la victoire du Bayern Munich contre Flamengo (4-2).

« Notre prochain match contre le PSG sera difficile, on a eu l’occasion de se rencontrer plus tôt dans la saison et on les a battus. Donc il va falloir qu’on utilise cette énergie et cette motivation pour les bousculer et éventuellement remporter le match. Mais rien n’est fait, car c’est une compétition exigeante, même si on a montré qu’on était à la hauteur du défi. Maintenant, il faut bien se reposer et récupérer avant de les affronter », a déclaré l’international anglais de 31 ans en zone mixte.

Luis Enrique et ses hommes sont donc prévenus. Auteur d’un doublé face à Flamengo en huitième de finale de la Coupe du Monde des Clubs, Harry Kane a été nommé homme du match et sera le danger numéro 1 pour le Paris SG.

Forts d’un historique largement favorable face aux Parisiens, les Bavarois se montrent confiants et déterminés à poursuivre leur domination, mais le PSG de Luis Enrique est un monstre qui vient de remporter brillamment la Ligue des Champions.