LOSC Mercato : OL, revirement spectaculaire pour Galtier ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 avril 2021 à 22:56

Annoncé sur la liste des cibles de l’OL pour remplacer Rudi Garcia, Christophe Galtier a nié tout contact avec Jean-Michel Aulas et Juninho à cet effet. Et pourtant selon France Football, quelque chose se tramerait bien entre l’entraîneur de Lille LOSC et le club Rhodanien.

OL : Christophe Galtier, une menace pour Rudi Garcia ?

« Quant à tout ce qui est dit, je vais reprendre précisément la déclaration de Mr Aulas. Je n'ai pas parlé avec Monsieur Aulas, Monsieur Aulas n’a pas parlé avec moi. Je n’ai pas parlé avec Monsieur Juninho, Monsieur Juninho n’a parlé ni avec moi ni avec mon environnement. Mes rapports avec M. Aulas sont très amicaux. Mais c'est sûrement mal connaître M. Aulas et mal me connaitre que de faire croire aux gens qu'on peut échanger dans cette période sur l'avenir des uns et des autres. Ma priorité ira au LOSC dans les discussions que je vais avoir et qui vont arriver rapidement. Je veux confirmer qu'il n'y a eu aucun échange avec M. Aulas et M. Juninho, ni avec mon environnement et moi-même. Aucun, aucun, aucun », a déclaré Christophe Galtier avant la victoire de Lille OSC face au Paris Saint-Germain (1-0), lors de la 31e journée de Ligue 1.

Seulement, un peu plus d’une semaine après ces propos, l’entraîneur lillois serait bel et bien dans les plans de la direction lyonnaise pour la succession de Rudi Garcia dont le contrat expire le 30 juin 2021. Les choses seraient même très bien embarquées entre Galtier et Aulas.

Christophe Galtier tout proche d’un accord avec l’ OL ?

En effet, France Football annonce ce lundi que malgré ses nombreux démentis, Galtier est à l’heure actuelle en pole position pour remplacer Rudi Garcia sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Le Marseillais de 54 ans et les Gones seraient même proches d’un accord. Le journaliste Arnaud Tulipier explique notamment que « l'affaire serait bien plus engagée qu'on ne le pense avec l'OL. Les deux parties seraient apparemment proches d'un accord qui ferait de l'ancien entraîneur de Saint-Étienne le nouveau coach de Lyon, petite coquerie du destin. »

Sous contrat jusqu’en 2022, l’ancien adjoint d’Alain Perrin pourrait donc laisser tomber le LOSC à l’issue de la saison en cours et signer son grand retour à Lyon dans la peau d’un entraîneur titulaire.