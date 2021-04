Lille Mercato : Soumaré s'envole pour l'Angleterre

Publié par Melvin le 13 avril 2021 à 14:35

Victorieux à Metz (2-0), Lille à fait un nouveau pas en direction du titre de champion de France. Les Lillois se doivent de remporter 6 matchs afin d'obtenir un trophée qui semble leur échapper depuis 2011. Le club nordiste pourrait se payer le luxe d'une belle saison au prochain mercato estival. Plusieurs joueurs sont approchés par des grands clubs européens prêts à travailler avec eux.

L'envol probable de Soumaré de Lille à Leicester

Le dernier nominé Boubakary Soumaré. Le milieu de terrain des dogues pourrait à l’issue de la saison quitter le nord pour la Première League. En effet, selon le Daily Mail, Leicester aurait fait de l’international espoir français sa priorité pour renforcer son jeu. C’est un nouveau club anglais qui a décidé de faire les yeux doux au natif de Bamako après Manchester United,Wolverhampton ou encore Tottenham. Selon le tabloïd anglais, les foxes et le club nordiste seraient en passe de trouver un accord avoisinant les 35 millions d’euros. Si cette information venait à s'avérer exact, le nordiste pourrait emprunter la voie d’un certain N'Golo Kanté.

Le départ probable de l'entraînneur

Certains joueurs et l'entraînneur sont sur la sellette. En effet, Christophe Galtier, l’actuel technicien des dogues est ardemment convoité par l’OL. Selon France Football, un accord entre les deux parties serait de plus en plus probable. L’entraîneur du lille OSC poursuivrait donc son tour de France des clubs de Ligue 1. Une bien mauvaise nouvelle pour Olivier Létang qui comptait sur son technicien pour la saison prochaine. Lille s’avance sur une saison 2021-2022 qui pourrait être placée sous le signe de la reconstruction.