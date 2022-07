AS Monaco Mercato : Des indices sur le successeur de Tchouaméni

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2022 à 00:50

AS Monaco Mercato : Le directeur sportif de l'ASM a fait le point sur le dossier du successeur de Tchouaméni, notamment la piste Boubakary Soumaré.

AS Monaco Mercato : La piste Boubakary Soumaré refroidie par Mitchell

L’ AS Monaco a vendu Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, cet été, pour un montant colossal de 80 M€. Mais depuis le départ du Tricolore (12 sélections) en Espagne, le club du Rocher ne lui a pas encore trouvé un successeur dans l’entrejeu. Lors de la présentation des trois premières recrues estivales de l’ASM : Takumi Minamino (ailier gauche), Thomas Didillon (gardien de but) et Breel Embolo (avant-centre), en conférence de presse, Paul Mitchell lâché des indices sur le remplaçant de l'ancien N°8 des Asémistes.

Il confirme des négociations avec des clubs, sans plus de précisions sur la piste menant vers Boubakary Soumaré. Au sujet du milieu défensif de Leicester City, le directeur sportif de l’AS Monaco a déclaré : « C'est un bon joueur, mais on a des discussions qui avancent avec deux ou trois clubs sur des profils différents ».

L'ASM n'écarte pas la solution en interne

Le dirigeant monégasque a aussi évoqué la possibilité de se contenter de solutions internes au poste d’Aurélien Tchouaméni. « Il faut être prudent. On doit aussi prendre en considération les joueurs que l'on a déjà à ce poste : Eliot Matazo (20 ans), qui a été nommé dans la liste pour le Golden Boy, Soungoutou Magassa (18 ans), qui a montré de très belles choses durant la préparation, Jean Lucas, qui a affiché la meilleure version de lui-même cet été, et bien sûr Youssouf Fofana, qui peut jouer 6 ou 8 », a expliqué Paul Mitchell, face aux journalistes.

Pour revenir à Boubakary Soumaré (23 ans), il a l’avantage de bien connaitre la Ligue 1. Formé au PSG, il a joué au LOSC pendant 4 saisons (2017-2021), avant son transfert chez les Foxes pour 20 M€. Il totalise 112 matchs sous le maillot des Dogues, dont 84 en Ligue 1. Sous contrat en Angleterre jusqu’en 2026, l’ex-Lillois vaut 25 M€ sur le marché des transferts. Un tarif qui n’est pas un souci pour l’AS Monaco, 4e plus gros budget du championnat français.