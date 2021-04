A Reims Succession Guion : ouverture à un ex de l'AC ?

Publié par Melvin le 14 avril 2021 à 10:34

Actuel 12ème de Ligue 1, le Stade de Reims est une nouvelle fois bien démarré dans le but de se maintenir au plus haut niveau sans trembler. Une récompense pour le club rémois qui commence à s'installer durablement en Ligue 1. Mais il est possible que l'été prochain le club, présidé par Jean-Pierre Caillot entre dans un nouveau cycle ?

Oscar Garcia pour remplacer Guion ?

Selon le journal L'Équipe, le président du Stade de Reims songerait à Oscar Garcia pour remplacer David Guion sur le banc rémois l’année prochaine. Nommé entraineur du club Champenois en 2017, David Guion n'a fait que gravir les échelons dès sa première saison suivi de deux saisons exemplaires qui amènera Reims à se qualifier pour l’Europa League. Mais, l’idylle entre le technicien de 53 ans et Jean-Pierre Caillot semble terminer. En effet, les relations entre les deux hommes sont de plus en plus tendues. De plus, l’actuel entraineur du Stade de Reims est de plus en plus sollicité : ce qui pourrait l’amener à changer d’air cet été.

Un entraîneur qui à déja cotôyé les bancs de Ligue 1

Pour le remplacer, le président rémois aurait déjà identifié l’homme idoine pour poursuivre le travail entrepris par David Guion. Il s'agit d'Oscar Garcia (47 ans) déjà connu par un club de Ligue 1 il y a quelques saisons déjà. En effet, l’entraîneur Espagnol avait pris la succession de Christophe Galtier du côté de Saint-Etienne en 2017. Une expérience dépourvue de succès pour le technicien ibérique qui donna sa démission après une cinglante défaite (5-0) lors du Derby contre l’OL. Néanmoins non frileux de cette expérience ,les dirigeants voient le natif de Sabadell comme la personne idéale pour faire éclore les jeunes du centre de formation et proposer un projet de jeu attrayant. Les contacts entre le club rémois et Oscar Garcia ont déjà été établis ; l’entraîneur espagnol pourrait s’engager pour deux saisons.