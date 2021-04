Vente de l'ASSE : l'AS Saint-Étienne cédée à un prix symbolique ?

Publié par ALEXIS le 14 avril 2021 à 14:25

La vente de l'ASSE, espérée par les supporters du club, pourrait se faire à un prix déjà connu. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer vont céder le club, comme annoncé dans différents médias, à un prix révélé par le site du quotidien L'Équipe.

Vente de l'ASSE : Caïazzo et Romeyer veulent « le meilleur investisseur »

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont décidé la vente de l'ASSE. Mis sous pression par les supporters stéphanois, les deux dirigeants veulent bien passer la main. Il y a deux des négociations avec le groupe américain Peak 6 pour la reprise du club échouaient. Caïazzo et Romeyer ont fait connaître leur intention de vendre au journal Le Progrès dans une lettre ouverte. « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l’AS Saint-Étienne », ont-ils lâché.

Les deux présidents stéphanois veulent « assurer la continuité et le développement de leur club ». Pour bien faire les choses, ils ont confié le dossier de la vente de l'ASSE « à une banque d'affaires réputée », afin de « sélectionner le meilleur investisseur ». Cependant, les associés assurent qu’ils veilleront à ce que le nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club et perpétuer son identité ».

L' ASSE cédée à seulement 20 M€ ?

Quel prix pour la vente de l'ASSE ? Bernard Caïazzo et Roland Romeyer avaient promis de ne réclamer qu'une somme raisonnable en cas de cession du club. « Ils ont promis de céder le club en cas de projet sportif intéressant. On verra s’ils sont ce qu’ils disent être : amoureux du club et détachés de toute préoccupation financière », a rappelé Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne.

D’après L’Équipe, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer vont céder l'AS Saint-Étienne pour 20 millions.