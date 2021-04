LOSC Mercato : Le transfert de Mike Maignan bouclé ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2021 à 13:45

Mike Maignan pourrait rapporter gros au LOSC lors de la prochaine période des transferts foot. À un an de la fin de son contrat avec les Dogues, le gardien de but est annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs. Son départ se dessinerait de plus en plus au club nordiste.

Mike Maignan en route pour la Premier League ?

Après sept ans de bons et loyaux services, Mike Maignan s’apprête à quitter Lille LOSC à la fin de la saison. Débarqué en 2015 en provenance du Paris Saint-Germain, le gardien de but international français fait partie des deux ou trois meilleurs à son poste en Ligue 1. Une progression qui a forcément attiré l’attention de plusieurs grosses écuries du continent. Depuis plusieurs mois déjà, le nom du protégé de Christophe Galtier est cité du côté de l’Angleterre, notamment à Tottenham où il pourrait être la doublure ou remplacer l'autre français Hugo Lloris.

Mais ces dernières heures, plusieurs sources sur les réseaux sociaux révèlent une autre piste, Arsenal. L'autre club londonien serait en pole position pour arracher la signature du Guyanais de 25 ans. En effet, selon l’insider Jordansifer1991 et le site spécialisé LOSC Lille Fans, Maignan a d’ores et déjà trouvé un accord avec les Gunners. Après des négociations soutenues, les représentants de l’ancien titi parisien et les dirigeants d'Arsenal auraient signé un préaccord en prélude du mercato estival.

Bientôt un gros chèque pour le LOSC ?

Sous contrat jusqu’en 2022, Mike Maignan pourrait rapporter gros à Olivier Létang et le club nordiste. Évalué à 25 millions d’euros, le meilleur gardien du championnat de Ligue 1 de la saison 2018-2019 avait déjà fait l’objet d’une offre de la part de Chelsea, mais le LOSC avait refusé de le vendre pour moins de 30 millions d’euros.

Son prochain départ devrait donc permettre à l’actuel leader de Ligue 1 de renflouer ses caisses.