FC Nantes Mercato : Un premier départ déjà acté au FCN ?

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2021 à 18:18

Actuel 19e au classement de Ligue 1, le FC Nantes se dirige tout doucement vers une descente en Ligue 2 pour la saison prochaine. Une relégation du FCN que certains joueurs ne pensent pas vivre au club.

Une descente en Ligue 2 fatale pour le FC Nantes ?

Coincé dans le bas du classement, le FC Nantes vit une fin de saison totalement sous pression. À six journées de la fin du championnat, les Nantais totalisent 28 points, soit deux de moins que le barragiste le Nîmes Olympique. Alors que la série noire continue pour le club nantais, son entraîneur Antoine Kombouaré ne perd pas espoir puisqu'il continue de croire en un possible exploit d'ici fin de la saison.

« La pression pèse depuis un moment. C’est une saison compliquée. Mais peu importe la manière dont on va se maintenir, si on doit passer par les barrages on le fera, mais on y croit jusqu’au bout », a expliqué le coach du FCN après la défaite de son équipe face au Stade Rennais FC (0-1) lors de la 32e journée de Ligue 1. Il faut dire qu’une relégation en L2 de l’équipe du président Waldemar Kita pourrait causer le départ de plusieurs joueurs au mercato foot de cet été. Randal Kolo Muani serait en tête de la liste des possibles partants.

FCN : Randal Kolo Muani en route pour la Bundesliga ?

Avec ses 5 buts et 5 passes décisives en 31 matches de Ligue 1, Randal Kolo Muani est l’une des rares satisfactions de la saison du côté du FC Nantes. Des performances qui ont attiré l’attention de certains clubs Français, mais aussi à l'étranger. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, le natif de Bondy est annoncé dans le viseur du Club Bruges, Watford et de l'Eintracht Francfort.

D’après les informations de Sky Sports Allemagne, l’international espoir français aurait informé sa direction de son intention de quitter le club à la fin de la saison. Pour éviter son départ gratuit, les dirigeants nantais devront se résoudre à accepter son transfert cet été. La chaîne de télévision allemande l'assure, Kolo Muani s'est déjà entendu avec l'Eintracht Francfort en vue d’un transfert à l'ouverture du mercato estival.

Alors que Luka Jovic va retourner au Real Madrid à la fin de la période de son prêt, le club allemand aimerait faire de Muani son probable successeur. Pour le site spécialisé Transfermarkt, Waldemar Kita et les Canaris peuvent espérer près de 7 millions d’euros dans ce dossier.