LOSC : Galtier croit toujours à l'exploit après Montpellier

Publié par Ange A. le 17 avril 2021 à 05:30

Le Lille OSC n’a pas pu faire mieux qu’un match nul vendredi à domicile contre le Montpellier Hérault. Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier a affiché son optimiste dans la course au titre malgré quelques regrets.

Galtier n’abdique pas après le nul du LOSC

Après deux succès de rang, le Lille OSC a été freiné vendredi à Pierre-Mauroy par le Montpellier Hérault. Comme l’OM lors de la dernière journée, le LOSC a été contraint au match nul par le MHSC (1-1). Les Dogues auraient même pu s’incliner à domicile face aux visiteurs. Lesquels ont ouvert le score à la 21e minute par Andy Delort. Il a fallu attendre la 85e minute pour voir Luiz Araujo égaliser pour Lille dans cette rencontre comptant pour la 33e journée. Suite à ce nul, le club nordiste compte provisoirement quatre points d’avance sur le Paris Saint-Germain, son dauphin. De quoi nourrir l’espoir de Christophe Galtier qui croit toujours à un exploit à la fin de la saison.

Quelques regrets pour Lille avant Lyon

« Je ne sais pas si ce soir on a laissé filer des points ou si on en a gagné un, à vous de juger […] On n’a pas de pression car on fait en sorte de ne pas en mettre mais il y a l’envie de réaliser un exploit », a confié le coach lillois après la rencontre. Le technicien marseillais n’a pas caché sa déception au vu d résultat. Il espère que ses poulains vont rectifier le tir lors de la prochaine journée contre Lyon, un autre prétendant au titre. « Je ne suis pas satisfait du nul mais malgré le scénario du match […] Jusqu’à la fin, il va falloir se battre […] On verra dimanche soir, on fera le bilan de la journée avant de se préparer pour un gros match contre Lyon », a indiqué l’entraîneur des Dogues.